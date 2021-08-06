فيديو يظهر طفلا عاريا تحت المطر وسيدة تقف بجانبه مع مظلة... والسلطات تحقق

يحقق مكتب المدعي العام وأمين شكاوى الأطفال في مدينة نوفغورد الروسية في مقطع فيديو تظهر فيه امرأة تقف تحت المطر بمظلة، وطفل بلا ملابس يلعب في بركة موحلة قريبة منها.