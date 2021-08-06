طبيب سعودي يكشف أغرب 3 أسباب لعمليات تجميل النساء في المملكة

كشف طبيب سعودي، ما وصفه بأغرب 3 أسباب وراء طلب النساء لعمليات تجميل في المملكة.

قال استشاري جراحة التجميل الدكتور يزيد الغنيم، في تصريحات عبر قناة "الإخبارية" السعودية، إن هناك أسبابا لعلميات التجميل في الممكلة، منها إحضار بعض السيدات صورة محددة وطلبها إجراء الجراحة لتكون مثل الصورة.

وأضاف الغنيم أن بعض السيدات يعرضن صورة سيلفي ويطلبن تغيير الوجه، ولأن السيلفي يشوه الوجه بتكبير أشياء وتصغير أخرى، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التجميل منذ انتشاره.

وتابع أن بعض طلبات جراحات التجميل تكون بسبب صور المشاهير، ويطلب البعض جراحة تجميل للوصول لنفس شكل أوجه المشاهير، لافتا إلى أن صور المشاهير خاضعة إلى "فوتوشوب وماكياج".

وأكد الطبيب السعودي أن عمليات التجميل زادت في المملكة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.