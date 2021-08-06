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    نقود معدنية

    خطوة علمية تكشف تاريخ وموقع سك النقود المعدنية في الصين

    © REUTERS / REBECCA NADEN
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    يشير التأريخ المنهجي للكربون المشع من مقياس "إي إم إس" AMS إلى أن عملية سك نقود جيدة التنظيم قد تم تطويرها في أعوام 640-550 قبل الميلاد، وأن "غوان زوانغ "هي أقدم موقع سك في العالم معروف ومؤرخ بشكل آمن، ويوفر هذا الاكتشاف بيانات جديدة مهمة لاستكشاف أصل تسييل الأموال في الصين القديمة.

    وتستند التواريخ المقترحة لسك العملات إلى أدلة خزفية فقط وغير مؤكدة من خلال التأريخ بالكربون المشع، نظرا للقيود التقنية على الحفريات المقامة والغموض في التسلسل الزمني لسيراميك فترة "تشينك".

    ولا تزال النهاية المطلقة لتاريخ بدء سك النقود في هذين الموقعين غير مؤكدة، علاوة على ذلك، فإن عدم وجود دليل مباشر على سك النقود في هذه المواقع يعيق الإدراك العميق والصحيح للعمليات الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء أصل العملة الموحدة في الصين، حسب موقع "جامعة كامبريدج".

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    © Sputnik . Anton Denisov
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    واكتشف الباحثون موقع "مينت" القديم لصب العملات بأسمائها القياسية في "غوان زوانغ" في "زينغ يانغ" مقاطعة "هينان" الصينية، حيث تم انتشال بقايا مراحل مختلفة من عملية سك النقود من المواقع الأثرية الآمنة، وكان "مينت" جزءا من مسبك برونزي منظم جيدا ومتكامل تحت رعاية ولاية تشنغ، ويتيح لنا التأريخ المنظم للكربون المشع الآن تحديد ظهور العملات المعدنية الموحدة في الصين والذي يعود إلى 640 - 550 ق.

    تأسست مدينة "غوان زوانغ" في عام 800 قبل الميلاد، وكانت مركزا إقليميا لولاية تشنغ، وتقع المدينة عند مفترق طرق مهم بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وكانت تسيطر على خطوط الاتصال بين العاصمة الملكية وانغ تشنغ لأسرة زو الشرقية والسهل الشرقي الواسع، كما كانت قريبة جدا من العديد من الموانئ النهرية الإستراتيجية لعبور النهر الأصفر، حيث لا توجد موارد نحاسية معروفة في محيط المدينة.

    كشفت الحفريات بين عامي 2015 و2019 عن منطقة إنتاج حرفي كبيرة في وسط السياج الخارجي للمدينة، تضمنت ورش عمل في صناعة البرونز والسيراميك واليشم والصناعة التي تعتمد على العظام، واحتل مسبك البرونز أكبر مساحة. كما تشتمل سماته الرئيسية على أكثر من 2000 حفرة لإلقاء نفايات الإنتاج، يتراوح قطر معظمها بين 1.50 و 3 أمتار، وبعمق يتراوح من 1 إلى 2.5 متر. إلى جانب شظايا السيراميك، واحتوت هذه الحفر على بقايا وفيرة تتعلق بأنشطة صب البرونز، بما في ذلك البوتقات، والمغارف، والقطرات البرونزية، والمصنوعات البرونزية غير المكتملة أو المكسورة، وقوالب الطين، والفحم، وشظايا الفرن. 

    لم يتم الكشف عن مجمع بناء كبير في موقع المسبك. وبالتالي يمكننا أن نستنتج أن أماكن العمل الفعلية لإنتاج البرونز كانت أكواخا بسيطة، حيث يتم إنتاج أنواع مختلفة من المصنوعات اليدوية البرونزية، بما في ذلك أواني الطقوس ذات المكانة العالية، والأسلحة، وتجهيزات العربات، والآلات الموسيقية، والحلي والأدوات.

    وقد أنتج المسبك عملات بأسمائها النهائية وقوالبها الفخارية، وكما هو معتاد في أقدم العملات المعدنية لا توجد نقوش تشير إلى اسم المنطقة التي تم فيها سك العملة أو قيمتها الاسمية. ولا يزال قلب الطين الداخلي مدمجا في مقبس مقبض العملة، وقد تم التعرف على عملة تعود إلى عهد أسرة هان الشرقية ( ج. م 200)، بقي مقبضها ولبها الطيني فقط.

    يُظهر التحليل التركيبي للعملات  احتوائها  على النحاس (النحاس ، 62.25 في المائة)، والرصاص (الرصاص ، 24.3 في المائة) والقصدير (القصدير ، 8.97 في المائة). والجدير بالذكر أن متوسط ​​محتوى النحاس للعملات هو 66.23-73.38 في المائة ، مع محتوى رصاص يتراوح بين 12.45 و 21.33 في المائة، ولا يظهر أي دليل على أي انخفاض في قيمة العملة من خلال خلط نسبة أكبر من المعتاد من الرصاص.

    تم توثيق وجود نشاط سك النقود في "غوان زوانغ" من خلال الاكتشافات العديدة للنوى الطينية والقوالب الخارجية لصب العملات المعدنية، وجميع القوالب مصنوعة من الطمي الناعم المحمر، والذي كان أيضًا المادة الأساسية لإنتاج قوالب الطين لصب أنواع أخرى من المنتجات البرونزية في مسبك "غوان زوانغ".

    تم استرداد جزء واحد فقط من قالب خارجي في الموقع يتوافق تجويفه مع طرف قدم واحدة، بطول 22 مم وسمك 0.80 مم، لا يمكن استخدام هذا القالب إلا لعملة معدنية، لأن التجويف ضحل جدًا لأي نوع آخر معروف من الأدوات البرونزية. علاوة على ذلك، يشير الأخدود الضحل على طول حافة تجويف القالب إلى أن المنتج المصبوب سيكون له حافة مرتفعة هي سمة مميزة للعملات، كما تم استرداد 54 قلبا طينيا لصب المقبض المجوف للعملات المعدنية .

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