حسن الرداد يعلن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وكتب الرداد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه،هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".

يتبع...