شبلا أسد نائمان منذ 43 ألف عام تبدو عيناهما كأنهما أحياء... صور فيديو

حدد فريق من العلماء الدوليين زوجين من أشبال الأسود المنقرضة التي عاشت في العصر الجليدي، مؤكدين أنها أفضل عينات محفوظة في العالم والتي تم اكتشافها حتى اليوم.

يعتقد العلماء أن شبلي أسود الكهوف، اللذان أطلق عليهما بوريس وسبارتا، جابت لفترة وجيزة سهول مناطق بشرقي روسيا منذ عشرات الآلاف من السنين.

وعاش أسود الكهوف (spelaea)، لمرة واحدة فقط في معظم أنحاء أوراسيا قبل أن ينقرض منذ حوالي 10 آلاف عام.

وتشير الدراسات إلى أن هذه القطط الكبيرة المنسوبة إلى حقبة العصر الجليدي كانت أكبر من السلالات الحالية للأسود الأفريقية التي لا تزال تعيش حتى اليوم.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Quatenary" العلمية، يعتقد العلماء أن شبلي أسد الكهوف المكتشفان كانا يبلغان من العمر حوالي شهر أو شهرين عندما ماتا (يبلغان حجم قطة منزلية كاملة النمو).

وتشير تحليلات التأريخ الكربوني للأشبال إلى أن بوريس، الشبل الأقل سلامة، قد مات قبل حوالي 43448 سنة، بينما يبلغ عمر سبارتا 27962 سنة.

#FossilFriday has to be Boris and Sparta the Pleistocene cave lion cubs, now that they are published. Found just 15m apart, but actually 20,000 years separate in age! https://t.co/z1SKdOOLR9 [Free PDF]. Images by @love_dalen pic.twitter.com/aC87PjBfxP — Dr Ross Barnett (@DeepFriedDNA) August 6, 2021

وقال مركز جامعة ستوكهولم لعلم الوراثة القديمة: "يمكن القول إن سبارتا (Sparta) هو أفضل حيوان محفوظ تم العثور عليه على الإطلاق!"، حيث ما يزالت العيون بحالة جيدة جدا، يحسب "nbcnews".

A well-preserved cave lion cub found in Siberia's permafrost is 28,000 years old, according to researchers. The Siberian Simba, nicknamed Sparta, was one of two baby cave lions found in 2017 and 2018 by mammoth tusk hunters. https://t.co/gCw5WB4P0N pic.twitter.com/j7lEXpW2Vd — CNN (@CNN) August 6, 2021

وقال الباحث دالين لوفي إن ما يجعل هذا الاكتشاف فريد جدا هو "سبارتا، الشبل الأنثى، إنها أفضل عينة مجمدة محفوظة من العصر الجليدي الأخير على الإطلاق. سبارتا في حالة شبه مثالية".

A team of international scientists say they have identified a pair of extinct Ice Age lions that are among the best preserved specimens ever found. pic.twitter.com/YAqAYTjIp0 — ~𝓣𝓮𝓷𝓪𝓬𝓲𝓸𝓾𝓼 𝓣𝓮𝓪𝓱~ (@TeahCartel) August 7, 2021

وعثر على بوريس وسبارتا في منطقة طول نهر سينيالياخ بياقوتيا في سيبيريا بروسيا، ولم يستطع العلماء تحديد الطريقة أو السبب الذي أدى إلى موت الأشبال.