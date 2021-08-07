طرد مدربة ألمانية بعد لكمها جوادا... بكاء وألم في أولمبياد طوكيو... فيديو

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بث على التلفزيون الألماني تظهر فيه اللاعبة الألمانية أنيكا شلو تبكي بعد فقدانها السيطرة على حصانها الذي شاركت فيه بألعاب الخماسي الحديث.

وبكت اللاعبة شلو بعد أن خذلها الحصان، حيث كانت متصدرة للمنافسة في الأولمبياد، لكن جولة الفروسية أفشلت حلمها فبكت بألم شديد على صهوة الجواد الذي خذلها.

ويمنح اللاعبون في الأولمبياد 20 دقيقة فقط من أجل الجلوس مع الحصان والتواصل معه، حيث تقدم لهم أحصنة جديدة لم يمتطوها قط.

وخلال بكاء اللاعبة اقتربت المدربة الألمانية كيم راينر من الحصان واللاعبة وحيثها على ضرب الحصان "سينت بوي" خلال جولة القفز الاستعراضي من مسابقة النساء أمس الجمعة، بحسب "بي بي سي".

وقامت المدربة في هذه الأثناء بتوجيه لكمة للحصان، الأمر الذي رصدته عدسات الكاميرات وانتشر المشهد كالنار في الهشيم.

وقال الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، في بيان صدر عنه تعليقا على الحدث، إن "أفعالها (المدربة الألمانية) اعتبرت انتهاكا لقواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث بما في ذلك الألعاب الأولمبية".

وأشار البيان إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد، قد أعطى "بطاقة سوداء" لمدربة الفريق الألماني كيم راينر، وأمر بتنحيتها عن باقي الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.