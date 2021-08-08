أضرار عصبية خطيرة يسببها نقص "فيتامين ب 12"

يعتبر فيتامين ب 12 (B12) من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، والتي يحتاجها لتوليد خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، وحماية الجهاز المناعي والعصبي، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القلب.

ويسبب نقص فيتامين B12 فقر الدم الخبيث الذي قد يؤدي إلى اعتلال عصبي شديد يؤدي بدوره إلى الإعاقة، ونصح موقع "ميديك فوريوم" الطبي بضرورة كشف نقص "فيتامين B12" في الجسم، قبل الوصول لمستويات خطيرة.

وقدم الموقع شرحا دقيقا لآلية عمل "فيتامين B12"، حيث يتم الحصول على فيتامين B12 من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض، ما يتطلب بروتينا سكريا، لامتصاص فيتامين "B12" في المعدة.

تخلق الخلايا الجدارية للمعدة عاملا جوهريا يرتبط بـ"فيتامين B12" يسمح بامتصاص المغذيات في الأمعاء، حيث يستخدم فيتامين "B12" كعامل مساعد للإنزيمات التي تشارك في تشكيل الحمض النووي والأحماض الدهنية والمايلين، والطبقة العازلة حول الخلايا العصبية، ليتم، بعد ذلك، تخزين الفائض من "فيتامين B12" في الكبد.

يحدث، أحيانا، خلل في الجهاز المناعي بحيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا الجدارية للمعدة، ويمنعها من تكوين العامل الجوهري، مما يسبب نقصا في فيتامين B12 يؤدي إلى إبطاء تشكيل الحمض النووي ويسبب فقر الدم الضخم (الأرومات).

وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 مايلي: التعب، الانخفاض بالوزن، فقدان الإحساس بالأطراف، الاهتزاز، اللسان المطلي، اضطرابات في الذاكرة والتركيز، تغييرات في المزاج، ضعف الرؤية واضطرابات في النوم.

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