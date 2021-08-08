"الدبابة الروسية" تتقدم فريق روسيا في حفل ختام الألعاب الأولمبية طوكيو 2020... صور

شارك المنتخب الروسي في الاستعراض المقام في ختام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في اليابان.

وحظي حفل الختام باهتمام ومتابعة كبيرة على وسائل الإعلام العالمية على الرغم من غياب الجمهور بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحمل لواء روسيا في الأولمبياد خلال العرض الختامي، البطل الروسي الأولمبي والمصنف رقم 1 عالميا بطل المصارعة الحرة عبد الرشيد سادولاييف، الملقب بـ"الدبابة الروسية".

وأقيمت الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب في العاصمة اليابانية.

شارك الفريق الروسي تحت شعار الراية الأولمبية، بسبب العقوبات، وحصد 71 ميدالية في الأولمبياد.

واستطاع أبطال روسيا قنص 20 ميدالية ذهبية و28 فضية و23 برونزية.

وتصدر المنتخب الأمريكي قائمة أعلى الميداليات وحصل على 39 ميدالية ذهبية و41 فضية و33 برونزية.

وحصلت الصين على الترتيب الثاني بـ38 ميدالية ذهبية و32 فضية و18 برونزية. وأتت اليابان في المرتبة الثالثة بـ27 ميدالية ذهبية و14 فضية و17برونزية.