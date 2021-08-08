سيارة "مازدا" الكهربائية قادمة من عالم آخر... صور وفيديو

تذهل شركة "مازدا" اليابانية عشاقها كل فترة، بإصدار يقلب الموازين في عالم السيارات، مشابه لإصدارها القديم من نوع "مازدا 323" في عام 2033، السيارة العملية جدا ذات الأعطال القليلة والنادرة، الأمر الذي جعل العديد من مواطني بلدان الشرق الأوسط يطلقون عليها لقب "الجوهرة".

قدمت "مازدا" سيارة جديدة كليا في عام 2021، من فئة "RX-7"، الأسطورية من الجيل الثالث أسطورة، التي لا زالت حتى يومنا هذا حاضرة بقوة رغم أنها من طراز عام 1992 إلى 2002 ، حيث كانت السيارات الرياضية اليابانية في قمة المجد.

وكانت أخر فئة صنعت من هذا الطراز في عام 2015 عندما كشفت "مازدا" النقاب عن مفهوم جديد في عالم السيارات بإصدار "RX-Vision" الرائعة التي عرضت في معرض جنيف للسيارات. لكن العالم لم يشهد نسخة جديدة عام 2021.

النسخة الجديدة من سيارة "مازدا" خصصت للقوة وللطرقات الوعرة لكن مع ميزة مختلفة كليا، وهي أنها سيارة كهربائية بالكامل، مع إمكانية وجود انحناء دوران في العجلات الخليفة.

تتميز النسخة الجديدة التي تحمل الرمز "MX-30" بتصميم فريد من الداخل والخارج قد لا يرضي الجميع، لكنه كفيل بإعادة مازدا من جديد إلى قمة هرم عالم السيارات الأكثر كفاءة وعملية في العالم، بحسب موقع "carbuzz".

وصممت السيارة الجديدة بأقواس عجلات مربعة مغطاة بزخارف متباينة تمتد حول الجزء السفلي من السيارة.

ويتميز سقف السيارة بلون مختلف عن باقي البدن، وجاء التصميم العام أكثر استقامة، جعل السيارة تبدو كما لو أنها نقشت في كتلة صلبة من المعدن، بحسب المصدر.