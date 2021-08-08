تسجيل
21:39 GMT08 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وجبة طعام شهية على مائدة

    12 نوعا من مرض السرطان مرتبطة بـ3 أطعمة شائعة بحسب العلماء

    © Photo / pixabay/nextvoyage
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049801364_0:539:2047:1690_1200x675_80_0_0_03e556475ca89c55f7de2c7e1202f478.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202108081049801412-12-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%803-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1/

    تربط الكثير من الدراسات الحديثة بين الأنظمة الغذائية التي يتبعها الإنسان وبين بعض الأمراض، حيث تحتوي بعض الأطعمة مواد أو عناصر تكون ضارة جدا لأجسامنا، وقد تسبب الكثير من الأمراض كمرض السرطان.

    وجدت دراسة حديثة أن استهلاك الكحول كان مرتبطًا بأكثر من 740 ألف تشخيص لحالة إصابة جديدة بمرض السرطان في عام 2020 فقط.

    وتسلط هذه البيانات التي نشرتها مجلة " Eat This، Not That"، الأمريكية المتخصصة بالصحة والغذاء، تسلط الضوء على ضرورة اختيار نمط الحياة الغذائية أو النمط الغذائي الذي يتبعه الإنسان والتي تؤثر بشكل مؤكد على صحة الإنسان على المدى الطويل.

    البيض غير المدجن في مزرعة بيض
    © Photo / pixabay/ pixel2013
    نوع من البيض يقدم فوائد كبيرة لاحتوائه 6 أضعاف نسبة "فيتامين د" بحسب العلماء
    تكمن المشكلة بالعناصر المضافة

    وقال الخبيرة وأحد أعضاء مجلس إدارة المجلة الشهيرة، هوارد غروسمان، الحاصلة على دكتوراه في الطب، والمتخصصة بالطب الباطني والحائزة على البورد وعدة جوائز عالمية، إن "المشكلة الرئيسية في تكمن في بعض الأطعمة، أو بالأحرى لا تكمن في الطعام بحد ذاته لكن في المواد المضافة على هذه الأطعمة".

    وتنوه الطبيبة المتخصصة إلى أن هذه المواد موجود في الكثير من الأطعمة الجاهزة مثل المعلبة مثل الفوشار ورقائق البطاطس والحلوى والأطعمة سريعة التحضير الأخرى، لنها حذرت من أن هذه المواد موجود متواجدة في أطعمة محددة أكثر من غيرها.

    وقالت الدكتورة غروسمان، إن "النظام الغذائي والسرطان موضوع مثير للجدل. لكن المشكلة الرئيسية ليست في الطعام، بل المواد المضافة"، وتابعت: "من الضروري القوال إن النظام الغذائي المتوازن الذي يحد من المتممات والإضافات الغذائية المتنوعة سيكون الأكثر صحية"، وبينت الدكتورة أهم الأطعمة التي تتضمن هذه العناصر بكثرة وهي:

    اللحوم المصنعة... القاتل اللذيذ

    يستمتع الكثيرون بتناول اللحوم المصنعة مثل السجق أو النقانق "هوت دوغ" التي تحتوي على اللحوم الحمراء اللذيذة، بمختلف أنواعها، لكن المشكلة كبيرة في هذه اللحوم المغلفة والمعلبة.

    وأكدت الدكتورة غروسمان أن اللحوم المصنعة هي فئة مرتبطة بالسرطان بشكل مباشر، بجميع أشكالها أو أنواع لحومها أي جميع أنواع اللحوم غير الطازجة، بحسب توصيفها.

    طقطقة أصابع اليد
    © Photo / pixabay/andreas160578
    طبيب يكشف نتائج طقطقة الأصابع وفقاعة الهواء وتوقيت الخطر
    وقالت الطبيبة، إن "مشكلة اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والأطعمة المدخنة وغيرها هي مادة النتريت".

    وأضافت الطبيبة: "المستويات العالية من النتريت والنترات، قد تزيد من خطر الإصابة بالأورام الدبقية (سرطان الدماغ) وكذلك سرطانات الغدة الدرقية والقولون والمستقيم والمعدة". وهذه المركبات في حد ذاتها ليست مسببة للسرطان لكنها من العوامل الساعدة وبقوة. حيث تتحد هذه المركبات مع جزيئات أخرى وتشكل مواد مسرطنة، على الأقل تكون مسببة للسرطان في بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات".

    اللحوم الحمراء... مشكلة لعشاق المنسف العربي

    أشارت الدكتورة غروسمان، إلى أن الدراسات ربطت بين اللحوم الحمراء وعدة أنواع من السرطان منها "سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والبنكرياس" ، لكنها نوهت إلى أن العلاقة ليست نهائية تمامًا. واقترحت "الحد أو التقليل من تناول اللحوم الحمراء لهذا السبب وغيره من الأسباب الصحية الأخرى".

    الكحول... غياب للوعي وللجسد

    وبينت غروسمان، أن الكثير من الدراسات العلمية ربطت بين "ارتفاع استهلاك الكحول بسرطان الفم والمريء والمعدة والثدي والكبد والقولون"، ونوهت إلى أن "هذه ارتباطات في حالة الإفراط في تناول الكحول".

    السمنة قد تلعب دورا رئيسيا

    وتطرقت الدكتورة ذائعة الصيت إلى عامل آخر، وهو السمنة، وقالت:  "شيء واحد على الإنسان تذكره هو أن السمنة يمكن أن تكون عامل خطر للعديد من أنواع السرطان".

    ونصحت الطبيبة: "بالحد من المشروبات السكرية والأطعمة السكرية الأخرى التي تزيد من الوزن".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أمريكا تنوي إحياء جيش الأشباح بسبب روسيا والصين
    أمريكا تنوي إحياء "جيش الأشباح" بسبب روسيا والصين
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك