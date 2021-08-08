أهداف برشلونة ويوفنتوس (3-0) في نهائي كأس خوان غامبر

حصد نادي برشلونة الإسباني كأس خوان غامبر بفوزه بنتيجة (3-0) على يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، على ملعب يوهان كرويف آرينا.

كأس خوان غامبر هي بطولة ودية ينظمها برشلونة في بداية كل موسم، تكريما لمؤسسه السويسري خوان هانز غامبر.

لعبت أول بطولة عام 1966 وفاز بها برشلونة.



أحرز أهداف برشلونة، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، ريكي بويج الثلاثية في الدقائق (3-57-90+2).