بالفيديو أهداف مباراة الزمالك والاتحاد.. "أحلام سيد البلد تضيع وبيراميدز يتأهل لأفريقيا"

حقق نادي الزمالك المصري، اليوم الثلاثاء، فوزا صعبا ومثيرا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية ضمن الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف الزمالك، يوسف إبراهيم أوباما ومحمد عبد الشافي في الدقائق (62، 84)، بينما أحرز هدف الاتحاد الوحيد خالد قمر في الدقيقة 74.

اتسمت المباراة بالندية الكبيرة بين الفريقين في ظل الرغبة الشديدة لدى لاعبي الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز للتأهل أفريقيا.

ولكن خبرة لاعبي الزمالك ورغبتهم في المحافظة على صدارة الدوري وحظوظ المنافسة أمام الغريم الأهلي كانت لها كلمة الفصل.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 67 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، قبل لقاء الأهلي والإسماعيلي غدا الأربعاء.



وتجمد رصيد الاتحاد، بقيادة مدربه حسام حسن، عند 61 نقطة في المركز الخامس، وفقد فرصة التأهل للكونفدرالية.

الاتحاد السكندري بعد الخسارة فقد فرصة التأهل للكونفدرالية الأفريقية بعد غياب قارب الـ 15 عاما، ليمنح بيراميدز صاحب المركز الرابع بطاقة التأهل.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، حدد يوم 10 أغسطس/آب الجاري موعدا لإرسال أسماء الفرق المشاركة أفريقيا للاتحاد الأفريقي، وكانت حسب ترتيب اليوم (الزمالك، الأهلي، المصري، بيراميدز).