أهداف مباراة تشيلسي وفياريال في السوبر الأوروبي.. فيديو

استطاع نادي تشيلسي الإنجليزي أن كسر العقدة التي لازمته في السوبر الأوروبي، ليفوز على نظيره فياريال الإسباني بركلات الترجيح (6-5).

أقيمت المباراة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ويندسور بارك" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لتحتكم لركلات الترجيح.

أحرز هدف تشيلسي حكيم زياش في الدقيقة (27)، وتعادل لفياريال جيرارد مورينو في الدقيقة (73).



خسر تشيلسي بطل أوروبا كأس السوبر الأوروبي، في ثلاث مرات سابقة، أعوام 2012، 2013 و2019، على يد أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وليفربول على التوالي.