دراسة تكشف رابطا بين النظام الغذائي النباتي وصحة القلب

يشجع الأطباء على تضمين الأطعمة الطبيعية الطازجة في النظام الغذائي بدلا من الأطعمة المعالجة، حيث أن لتناول الأطعمة الطبيعية عدد كبير من الفوائد الصحية .

نشر موقع "ميديكال نيوز توداي" نتائج دراستين استهدفتا تأثير النظام الغذائي النباتي على صحة القلب وفوائده على الأوعية القلبية والشرايين على المدى الطويل ولمدة 32 عاما.

واستهدفت الدراسة الأولى الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18-30 عاما، حيث وجدت أن الأشخاص الذين التزموا باتباع النظام الغذائي النباتي كانوا أقل عرضة بنسبة 52٪ للإصابة بمشكلات في القلب من الآخرين، وذلك بعد تعديل عوامل العرق والجنس والتحصيل العلمي، بينما ركزت الدراسة الثانية على النساء بعد سن اليأس، حيث قلل النظام الغذائي النباتي من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الشرايين والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تخفيف مخاطر النوبات القلبية.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية على ضرورة الحفاظ على نظام غذائي يومي يحتوي على 2000 سعرة حرارية، وذلك بتضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تحافظ على الصحة مثل الفاكهة والخضروات والبقوليات والبروتين والألبان، كما نصحت بتضمين وجبة من اللحوم الحيوانية بين حين وآخر.

وأوضح الباحث الدكتور يوني تشوي، أن النظام الغذائي الذي يرتكز على النبات ليس بالضرورة أن يكون نباتيا، حيث يمكن للناس الاختيار من بين الأطعمة النباتية التي تكون قريبة من الأطعمة الطبيعية قدر الإمكان، وليست عالية المعالجة، كما يمكن تضمين المنتجات الحيوانية باعتدال مثل: الدواجن غير المقلية والأسماك غير المقلية والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

واتفقت نتائج هاتين الدراستين مع نتائج الدراسات السابقة حول النظم الغذائية النباتية وطول العمر والصحة الأيضية، مما أكد أهمية النظم الغذائية النباتية على صحة القلب والأوعية الدموية، ونصح الخبراء أن الأوان لم يفت أبدا للبدء بالنظام الغذائي النباتي.