فنانة سورية تنشر صورة نادرة وقديمة لدلال عبد العزيز وتعلق

وشاركت الجزائري صورة قديمة ونادرة جمعتها مع الراحلة دلال عبد العزيز، وهما في فترة الشباب والصبا لتعلق عليها قائلة:

"الله يرحمك ويصبر أهلك تعازينا الحارة".

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز بعد فترة قليلة من وفاة زوجها الممثل المصري الراحل سمير غانم من دون أن تعرف بوفاته، متأثرة بإصابتها بمضاعفات فيروس كورونا، حسب ما ذكره موقع "الفن"، مما ترك حزنا عميقا في نفس ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم.