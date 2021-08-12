مدرعة قديمة تهزم سيارة تسلا حديثة في اختبار السرعة والقدرة... فيديو

قام نشطاء بمقارنة بين سيارة "تسلا" الكهربائية ومدرعة قتالية بريطانية خفيفة وقديمة، لكنهم صدموا بقدرة المدرعة على الرغم من قدمها.

شاركت قناة "Dobre Cars" المتخصصة بالسيارات اختبارا فريدا بين سيارة "تسلا" الكهربائية القوية والسريعة وبين مدرعة عسكرية بريطانية قديمة مخصصة لتعقب المركبات القتالية يطلق عليها لقب (CVRT).

وبحسب موقع "motor1" الذي نشر تقريرا عن الاختبار، فقد فاجأت المدرعة القديمة الخبراء بسبب سرعتها الكبيرة جدا في الانطلاق رغم قدمها ووزنها.

ويظهر في الفيديو اختبار السرعة، حيث انطلقت المدرعة العسكرية بسرعة كبيرة جدا مخالفة التوقعات ومشابهة لسرعة السيارة الكهربائية تقريبا، إلا أنها تخلفت عنها عند العودة بسبب بطء دورانها مقارنة بالسيارة العادية.

أما الاختبار الثاني الذي انتصرت فيه المدرعة، هو اختبار الشد، حيث استطاع المحرك القديم للمدرعة البريطانية جر السيارة الكهربائية باتجاه معاكس.