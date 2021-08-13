تسجيل
12:15 GMT13 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صورة افتراضية للكون الغامض

    حلقات هندسية "شبحية" تظهر بين الثقب الأسود وكوكب الأرض... صور وفيديو

    © Photo / pixabay/Genty
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1049833431_0:-1:2048:1152_1200x675_80_0_0_0fadc5d37eabf549f0bebbd26f0e86bd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202108131049833399-%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-/

    الكون الواسع مليء بالظواهر الغامضة والغريبة التي قد تشكل أحيانا لغزا كبيرا يصعب على العلماء تفكيك رموزه وأسراره بسبب ملايين السنوات الضوئية التي تفصل كوكبنا الأزرق الصغير عن المجرات الهائلة الغائصة في عالم "الزمكان" الذي تحدث عنه أينشتاين.

    كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن

    صور جديدة تتضمن ظاهرة غريبة جدا ومثيرة حيث يمكن رصد حلقات هندسية فريدة وصفتها وكالات الأنباء العالمية بـ"الشبحية" نظرا لشكلها الذي يوحي للوهلة الأولى بأنه ليس من صنع الطبيعة بل من صنع كائن ما.

    محطة الفضاء الدولية في الفضاء المفتوح
    © Photo / Facebook/NASA Astronaut Christina Hammock Koch
    العناكب تلاحق رائدة فضاء إلى المحطة الدولية وتسبب مشكلة و"ناسا" تعلق... صور
    وجمعت "ناسا" بين صورها وبين صور الأشعة السينية التي رصدها مرصد "تشاندرا" الفضائي مع البيانات التي تم جمعها  تلسكوب "Pan-STARRS" في هاواي.

    ورصد في الصور ظاهرة غريبة رائعة الجمال، حيث تشكلت أصداء أو انعكاسات من حلقات ضوئية هندسية الشكل وفريدة ظهرت بسبب انعكس انفجار الأشعة السينية من نظام ثنائي على سحب الغبار المنتشرة عبر الفضاء في المنطقة الفاصلة بين نظام "V404 Cygni" وكوكب الأرض.

    ورصد هذا النظام الغريب لأول مرة في عام 2015 عن طريق مرصد "شاندرا"، ورصد هذا النظام مؤخرا بشكل واضح في عدد من المراصد الفضائية.

    وبحسب "سي إن إن" يمكن رؤية ثماني حلقات تم إنشاؤها بواسطة الأشعة السينية أثناء ارتدادها عن سحب الغبار الكوني المليء بالعناصر المختلفة.

    ونوه العلماء إلى أن هذا الظاهرة الفريدة بحلقاتها الغريبة قد تساعد على فهم أفضل للثقب الأسود داخل النظام الذي يحمل الرمز "V404 Cygni" وكذلك الفضاء الكوني بين النظام والأرض.

    ويسمح قطر هذه الحلقات للباحثين بتحديد مسافات بين سحب الغبار التي انعكست عليها هذه الأشعة، حيث تكبر هذه الحلقات مع اقترابها من الأرض.

    ويستطيع العلماء أيضا الاستفادة من سطوع الأشعة السينية لتحديد تكوين غيوم الغبار بناءً على كمية الأشعة السينية التي امتصتها هذه السحب الكونية. ووجد الباحثون أن الغبار كان على الأرجح مصنوعًا من حبيبات الجرافيت والسيليكات.

    انظر أيضا:

    العناكب تلاحق رائدة فضاء إلى المحطة الدولية وتسبب مشكلة و"ناسا" تعلق... صور
    ميسي يبكي على جبل من الثروة... عندما تتحول لعبة الفقراء إلى تجارة الكبار
    شيفرة حجر مصري تسبب إغماء لأشهر عالم آثار 5 أيام وهزيمة لنابليون... صور وفيديو
    مرسيدس "الفضائية" و"وحش" أودي المتمدد... حين تقرر ألمانيا إقصاء تيسلا... صور وفيديو
    حبة لوز يوميا تقدم 5 فوائد غير متوقعة مرتبطة بالضغط والسكري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    بندر العطية
    من هو بندر العطية أول سفير قطري لدى السعودية بعد عودة العلاقات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك