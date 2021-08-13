حلقات هندسية "شبحية" تظهر بين الثقب الأسود وكوكب الأرض... صور وفيديو

الكون الواسع مليء بالظواهر الغامضة والغريبة التي قد تشكل أحيانا لغزا كبيرا يصعب على العلماء تفكيك رموزه وأسراره بسبب ملايين السنوات الضوئية التي تفصل كوكبنا الأزرق الصغير عن المجرات الهائلة الغائصة في عالم "الزمكان" الذي تحدث عنه أينشتاين.

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن

صور جديدة تتضمن ظاهرة غريبة جدا ومثيرة حيث يمكن رصد حلقات هندسية فريدة وصفتها وكالات الأنباء العالمية بـ"الشبحية" نظرا لشكلها الذي يوحي للوهلة الأولى بأنه ليس من صنع الطبيعة بل من صنع كائن ما.

وجمعت "ناسا" بين صورها وبين صور الأشعة السينية التي رصدها مرصد "تشاندرا" الفضائي مع البيانات التي تم جمعها تلسكوب "Pan-STARRS" في هاواي.

ورصد في الصور ظاهرة غريبة رائعة الجمال، حيث تشكلت أصداء أو انعكاسات من حلقات ضوئية هندسية الشكل وفريدة ظهرت بسبب انعكس انفجار الأشعة السينية من نظام ثنائي على سحب الغبار المنتشرة عبر الفضاء في المنطقة الفاصلة بين نظام "V404 Cygni" وكوكب الأرض.

ورصد هذا النظام الغريب لأول مرة في عام 2015 عن طريق مرصد "شاندرا"، ورصد هذا النظام مؤخرا بشكل واضح في عدد من المراصد الفضائية.

وبحسب "سي إن إن" يمكن رؤية ثماني حلقات تم إنشاؤها بواسطة الأشعة السينية أثناء ارتدادها عن سحب الغبار الكوني المليء بالعناصر المختلفة.

ونوه العلماء إلى أن هذا الظاهرة الفريدة بحلقاتها الغريبة قد تساعد على فهم أفضل للثقب الأسود داخل النظام الذي يحمل الرمز "V404 Cygni" وكذلك الفضاء الكوني بين النظام والأرض.

ويسمح قطر هذه الحلقات للباحثين بتحديد مسافات بين سحب الغبار التي انعكست عليها هذه الأشعة، حيث تكبر هذه الحلقات مع اقترابها من الأرض.

ويستطيع العلماء أيضا الاستفادة من سطوع الأشعة السينية لتحديد تكوين غيوم الغبار بناءً على كمية الأشعة السينية التي امتصتها هذه السحب الكونية. ووجد الباحثون أن الغبار كان على الأرجح مصنوعًا من حبيبات الجرافيت والسيليكات.