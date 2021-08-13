إيلون ماسك يطلق قمرا صناعيا لعرض الإعلانات على السماء

يعتزم رجل الأعمال الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" إطلاق قمر صناعي يمكن من خلاله عرض الإعلانات التجارية على السماء.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن "سبيس إكس" تعمل مع شركة "جي إي سي" الكندية الناشئة لإطلاق القمر الصناعي على صاروخ "فالكون 9"، والذي سيطلق منصة الإعلانات من الفضاء.

من جانبه، صرح صامويل رايد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "جي إي سي" أن القمر الصناعي سينطلق في العام المقبل 2022، حيث سيمكن من خلاله للشركات والأشخاص عرض إعلاناتهم على السماء.

وأضاف رايد إنه قد تكون هناك شركات ترغب في عرض شعارها، أو يتطور الأمر إلى أن تستخدمه شخصية عامة أو فنية للترويج لها.

يشار إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن حجم الإعلانات التي سيتم عرضها على السماء أوعددها، كما لم تعلق سبيس إكس أو "جي إي سي" على مدى التأثير البيئي للإعلان الساطع على النباتات والحيوانات.

ومن المنتظر أن يشتري الراغبون بعرض إعلاناتهم بهذه التقنية خمسة أنواع من الرموز ودفع ثمنها بالعملة المشفرة، وأنواع الرموز الخمسة المطلوبة لوضع إعلان لوحة الإعلانات هي: Beta لإحداثيات X و Rho لإحداثيات Y و GAMMA للسطوع و Kappa للون و XI للوقت.

ويحدد كل رمز من تلك الرموز الخمسة جانبا مختلف من الإعلان وتتحكم رموز Gamma وKappa في جودة صورة الإعلان ويحدد XI المدة التي يستمر فيها العرض عبر الشاشة، كلما زاد سعره، زادت مدته.