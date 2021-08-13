كيف يحرق الجسم السعرات الحرارية وكم يحتاج منها يوميا؟

يمتنع معظم الناس عن تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة عند إنقاص الوزن، ولكن ما لا ندركه هو أهمية السعرات الحرارية للقلب والرئتين والكلى والدماغ.

وعرّف موقع "أونلي ماي هيلث" السعرات الحرارية بأنها كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كغم من الماء بمقدار 1 درجة مئوية، وتختلف كمية السعرات الحرارية المستهلكة حسب العمر والجنس والنشاط البدني.

ويحتاج الرجل العادي ما يقرب من 2500 سعرة حرارية في اليوم، بينما تستهلك المرأة 2000 سعرة حرارية، ليتم حرق السعرات الحرارية المستهلكة للوصول إلى الوزن المثالي، وبالتالي يتوجب اتخاذ خيارات غذائية صحية مناسبة ذات قيمة غذائية عالية، حيث يتم تخزين الفائض من السعرات الحرارية على شكل دهون.

ويعمد الجسم إلى حرق 10% من السعرات الحرارية عن طريق الهضم، 30-40% عن طريق النشاط البدني، و60-70% من السعرات في الوظائف الأساسية مثل: ضخ الدم، والتخلص من السموم، والتفكير وهو ما يعرف بمعدل الأيض الأساسي، أو معدل الاستقلاب والذي يمكن حسابه باستخدام القانون:

معدل الاستقلاب الأساسي = (10 × الوزن بالكيلوغرام) + (6.25 × الطول بالسنتيمتر) - (5 × العمر بالسنوات) + S

حيث أن S= 5 للرجال و161 للنساء.

وينصح الخبراء بقراءة ملصقات الأغذية المعلبة، والاحتفاظ بسجل خاص للسعرات الحرارية للأطعمة الغذائية واختيار المناسب، والأهم، اتباع أسلوب حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأطعمة المغذية.