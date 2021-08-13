سمكة على الشاطئ داخل قنديل البوصلة... مشهد لا يصدق من عالم البحار على اليابسة

رصد عشاق الحياة البحرية مشهدا مذهلا صور لأول مرة في عالم البحار، لكن المذهل أن هذا المشهد رصد على اليابسة وليس في أعماق المياه.

جرفت مياه البحر قنديلا شفافا كبيرا من المياه إلى رمال الشاطئ في بريطانيا لكنه القنديل كان يحمل في أحشائه وجبته الأخيرة التي ظهرت واضحة جدا بسبب جسمه الشفاف.

ورصدت السمكة داخل قنديل يطلق عليه اسم قنديل البوصلة بسبب شكل حرف (V) الذي يحمله على جسمه، والذي يشكل مع شكله الدائري وأطرافه مشهدا مشابها للبوصلة.

وبحسب مجلة "livescience" العلمية، رصد المصور المحلي إيان واتكين، المشهد الغريب للسمكة القابعة داخل معدة القنديل خلال نزهة صباحية بالقرب من بادستو في كورنوال، مؤكدا أنه "ليس شيئا يمكن أن تراه كل يوم".

ونوهت المجلة العلمية المتخصصة إلى أن الأسماك الصغيرة عادة تبحث عن ملجأ داخل مخالب قنديل البحر لتجنب افتراسها من الأسماك الكبيرة. لكن الحامي تحول إلى مفترس لهذه السمكة بالذات، حيث يعتقد الخبراء أنها ماتت بسبب طبقة الهلام قبل هضمها داخل معدته البدائية.