دراسة تكشف خرافات حول الصداع النصفي... منها علاقته بالكافيين

يصيب الصداع النصفي ما يقارب 148 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويصيب النساء أكثر من الرجال.

وتختلف أعراض الصداع النصفي من صداع متوسط ​​إلى شديد، ليكون على شكل ألم نابض، أو ألم من جهة واحدة، أو غثيان، أو يسبب القيء، كما تزداد الحساسية تجاه الضوء والصوت، حسب ما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".

وتناول الموقع في مقاله 11 خرافة تتعلق بالصداع النصفي وهي كالتالي:

1. الصداع النصفي ليس بخطير:

معظم أنواع الصداع النصفي ليست خطيرة، لكن يمكن أن تكون مزمنة، منهكة ومعيقة إذا لم يتم علاجها بالشكل المناسب.

2. الصداع النصفي هو مجرد صداع:

أكد الأطباء أن الصداع النصفي هو أكثر بكثير من مجرد صداع، حيث يصاحبه عدد من العوارض مثل: الحساسية تجاه الصوت والضوء، مشاكل في الرؤية، ومشاكل تشمل فقدان الشهية أو الغثيان أو القيء.

3. الكافيين يسبب الصداع النصفي:

تعد العلاقة بين الكافيين والصداع النصفي معقدة، حيث أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي، ومع ذلك، يساعد الكافيين بشكل عام على تخفيف الصداع، بما في ذلك الصداع النصفي.

4. دواء الصداع يعالج الصداع النصفي:

تساعد الأدوية المسكنة في تخفيف الصداع، ولكن لا يوجد علاج للصداع النصفي حاليا، وفقا للتقرير.

5. لا توجد أدوية يمكن أن تساعد في الصداع النصفي:

تساعد المسكنات في تخفيف الصداع النصفي، ويساعد اعتماد نمط حياة صحي على تجنب مسببات الصداع النصفي.

6. لا يمكن تشخيص الصداع النصفي بدون تصوير:

الصداع النصفي هو تشخيص سريري ولا يحتاج إلى أي تصوير لتأكيده.

7. أدوية الصداع النصفي غير آمنة للحامل:

يؤكد الأطباء أن أدوية الصداع النصفي، مثل التريبتان والأسيتامينوفين، تعتبر آمنة نسبيا أثناء الحمل، خاصة بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

8. اتباع "نظام غذائي للصداع النصفي" يعالجه بشكل تام:

يحمي تجنب أنواع معينة من الأطعمة من نوبات الصداع النصفي، ولكن النظام الغذائي لا يعالج المسببات الأخرى للصداع النصفي مثل قلة النوم أو التوتر أو التغييرات الهرمونية.

9. تعالج المكملات الغذائية الصداع النصفي:

تساعد بعض المكملات الغذائية في الوقاية من الصداع النصفي لبعض الأشخاص، ولكنها لا تعالجه.

10. ترافق الهالة كل أنواع الصداع النصفي:

الهالات هي الأعراض التي تشمل الجهاز العصبي، و يمكن أن تحدث قبل أثناء نوبة الصداع النصفي، وأكد الأطباء أن معظم أنواع الصداع النصفي يحدث بدون هالة.