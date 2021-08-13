عمرو دياب يبهر المتابعين برقصه في زفاف فنانة مصرية... فيديو

أشعل تواجد الهضبة عمرو دياب أجواء عقد قران الفنانة المصرية نيللي كريم على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، والذي أقيم في إحدى القرى الشهيرة بالساحل الشمالي وضمن أجواء مختلفة.

وتداول رواد السوشيال ميديا عددا من فيديوهات عمرو دياب وهو يغني في الزفاف، وقد نال فيديو أغنيته برج الحوت اهتماما واسعا من المتابعين بعد أن أهدى الأغنية بشكل خاص للفنانة دينا الشربيني، حسب مجلة "ليالينا".

وأظهرت الفيديوهات نيللي كريم وهي ترقص وزوجها مع الهضبة على أنغام أغانيه الجميلة، حيث حرص بعض الحضور على ارتداء ملابس مختلفة والظهور بإطلالات غريبة.

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وكان من أبرز إطلالات حفل الزفاف إطلالة خبير التجميل عبدالله الرفاعي، إذ ارتدى طقم يشبه البيجامة، مكون من قميص واسع باللون اﻷسود، ومعه بنطلون واسع بنفس اللون، ونسق معهم شبشب بمزيج من اللونين الفضي واﻷسود، وارتدت زوجته طقم بقماش الستان يشبه البيجامة أيضا، مكون من قميص واسع باللون البيج الفاتح، وبنطلون بنفس اللون، ونسقت معهم صندل باللون اﻷورانج وشنطة شفافة.