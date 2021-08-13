محرمة ميسي التي مسح بها دموعه وأنفه للبيع بمبلغ فلكي... صور وفيديو

تداولت وسائل إعلام معلومات تفيد بعرض محرمة ميسي، التي مسح بها دموعه وأنفه ووجهه في المؤتمر الصحفي الأخير عند إعلان رحيله عن المنتخب الكتالوني، للبيع بمبلغ مليون دولار أمريكي.

وعرضت المحرمة التي تحمل دموع ميسي التي انهالت من وجهه عند مغادرته نادي برشلونة للبيع بالمزاد العلني على منصة "Mercado Libre" اليوم الجمعة 13 أغسطس/ آب.

وبحسب موقع "aw-journal" الذي نشر خبرا عن عرض محرمة دموع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ، النجم الحائز على الكرة الذهبية 6 مرات، للبيع بنحو مليون دولار.

المنصة التي عرضت المحرمة للبيع هي عبارة عن شركة أرجنتينية يقع مقرها في بوينس آيرس، تأسست في الولايات المتحدة وتدير أسواقا عبر الإنترنت مخصصة للتجارة الإلكترونية والمزادات عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر، أن هذه الأنباء المتداولة حول بيع محرمة ميسي لم يتم تأكيدها بعد بشكل رسمي من قبل اللاعب أو الأندية التي يعمل معها حتى اللحظة.

ودع ميسي باكيا النادي الذي لعب معه منذ 21 عاما، مضطرا غير راغب، وغادر مع أطفاله الثلاثة برشلونة بحزن كبير.

ناصر الخليفي يكشف عن أمور مفاجئة في صفقة انتقال ميسي

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تطورات واكبت صفقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي القادم من برشلونة الإسباني.

وقال الخليفي لـ"سي إن إن" ردا على سؤال حول كيفية إنجاحه هذه الصفقة إن الأمر سار بسرعة كبيرة، إذ كانت هناك رغبة سابقة بين الطرفين، ولذلك "في اليوم الذي قرر فيه ميسي الانفصال بدأنا الاتصال وكان الأمر سريعا جدا، ولهذا السبب أنجزنا ذلك".

وأضاف: "قبل أن نفعل أي شيء تفحصنا كل ما يمكننا القيام به وما لا يمكننا القيام به، كنت أنا بنفسي منخرطا في الأمر، ورأيت أنه يمكن إتمام الصفقة بشكل قانوني ومالي".

وتابع: "إنه أمر لا يصدق، المكالمات التي تلقيناها من الشركاء التجاريين لا تصدق، وبصراحة لم أتوقع هذا الكم، لن أقول الأرقام، لكن ما قدمه الرعاة حتى اليوم، شيء لا يصدق".

وحول تأثير انتقال ميسي إلى باريس، قال الخليفي "إذا رأيتم حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، كان لدينا الأسبوع الماضي 35 مليون متابع، واليوم لدينا 43 مليون متابع في أقل من 3 أيام. هذا مذهل".

I don‘t know if anyone already said it but Messi‘s Barça career started with a napkin and is ending with one as well. 🥺 pic.twitter.com/6FvVLeCd1c — Fiago (@fiago7) August 8, 2021

وحول المهمة التي حددها لميسي قال الخليفي: "بصراحة لم نضع أي مهام، أريد فقط أن يكون ميسي كما هو عليه في الملعب وخارجه".

في المقابل فشل نادي برشلونة في بيع نصف تذاكر أولى مباراياته بعد رحيل ميسي، حيث قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن المشجعين غير مهتمين بالمباريات لدرجة أن 15820 مشجعا فقط قاموا بشراء تذاكر مباراة الأحد المقبل وهي الأولى على أرضهم في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، من أصل 29803 متاحة للمباراة.

وتعتبر مبيعات التذاكر المنخفضة صدمة كبيرة لإدارة النادي، خاصة وأن هذه ستكون أول فرصة للجماهير للعودة إلى "كامب نو" بعد انقطاع 17 شهرا بسبب جائحة فيروس كورونا.