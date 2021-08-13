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    فاكهة الإجاص اللذيذة

    مثبتة علميا: إجاصة واحدة يوميا تغنيك عن منتجات وصالونات التجميل

    © Photo / pixabay/pasja1000
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    تعتبر فاكهة الإجاص أو الكمثرى، من الفواكه اللذيذة ذات المذاق الحلو، حيث تنتشر هذه الفاكهة في أغلب دول العالم وتزين الموائد بشكلها المميز المخروطي وألوانها المتنوعة.

    وتتعدد وتتنوع فوائد الإجاص، لكن أغلب الخبراء يركزون على فائدة واحدة مؤكدة بسب عناصر مهمة تحتويها هذه الثمرة الصغيرة.

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    © Photo / pixabay/martin_hetto
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    الإجاص قد يغنيك عن مستحضرات العناية بالبشرة

    وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Eat This Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة، تحت عنوان (أثر جانبي رئيسي لتناول الإجاص، يقول العلم)، فإن الكثيرين يهدرون أموالا طائلة في صالونات التجميل من أجل الحصول على شعر صحي وأظافر جميلة، لكن الإجاص قد يغني الإنسان عن صالونات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة.

    وبحسب خبيرة الصحة ومستشارة التغذية المتخصصة في التمارين الرياضية، كريستين جيليسبي، فإنه "من المعروف على نطاق واسع أن الكمثرى (الإجاص) لها العديد من الفوائد الصحية. لكن تأثيرها الإيجابي على الشعر والبشرة والأظافر أقل شهرة بالنسبة للكثيرين"

    وتشير الخبيرة إلى أن فاكهة الكمثرى غنية ب"فيتامين أ" وزياكسانثين ولوتين، وكلها تعمل معًا للحفاظ على صحة شعرنا وبشرتنا".

    وبحسب المصدر، تعد فاكهة الكمثرى خيارا جيدا للمساعدة في دمج المزيد من "فيتامين أ" في النظام الغذائي الخاص بالإنسان، حيث تحتوي حبة واحدة من فاكهة الكمثرى الكبيرة على 58 وحدة دولية من هذا الفيتامين، وفقًا لوزارة الصحة الأمريكية.   

    إجاصة واحد قد توقف معضلة تؤرق الشباب

    تشير الخبيرة في تصريحاتها للمجلة الأمريكية المتخصصة بالأطعمة وآثارها الغذائية، إلى أن "فيتامين أ"، قد "أظهر نتائج واعدة" في علاج حب الشباب، على الرغم من أنها الحاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث لتأكيد هذه الفرضية، لكن العلماء يؤكدون تأثير بعض الأطعمة على بشرة الإنسان، اقرأ أيضا: (6 أطعمة وعادات شائعة تجعلك هرما وأكبر من عمرك بكثير).

    فاكهة القشطة الشائكة
    © AP Photo / Dario Lopez-Mills
    إضافة فاكهة غريبة إلى الماء تقلل الوزن وتضبط الضغط والسكر بحسب العلماء
    ويحتوي الكمثرى أو الإجاص أيضًا على نسبة عالية من "اللوتين"، ويوجد في حبة الكمثرى الآسيوية ما يقرب من 138 ميكروغرامًا من هذه المادة.

    وفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة "هارفارد"، فقد ثبت أن مادة "اللوتين" تساعد في تقليل آثار الأشعة فوق البنفسجية، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالشمس وأو تخفف آثار الشمس في المناطق الحارة لدرجة كبيرة، حيث يساعد تناول الكمثرى وما بداخلها من "اللوتين" في القضاء على تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس الضارة، اقرأ أيضا: (6 أطعمة شائعة تؤخر الشيخوخة بحسب العلماء).

    كيف تؤثر حبة كمثرى واحدة على الجلد؟

    تشير أغلب الدراسات إلى أن فاكهة الإجاص الحلوة مليئة "بفيتامين ج"، وهو مثل "فيتامين أ" تقريبا من حيث الفوائد، لكنه هام جدا ومفيد للغاية بالنسبة لصحة الجلد، بحسب دراسة صادرة عن جامعة "أوتاجو" في نيوزيلندا.

    تشير الدراسة إلى أن صحة الجلد الطبيعية الجيدة "مرتبطة بتناول الفواكه والخضروات"، والتي تربط أيضًا بـ"فيتامين سي" الموجود في العديد من الفواكه والخضروات. حيث ربطت الدراسة "فيتامين سي" بتقليل عمق التجاعيد وسرعة التئام الجروح وتقليل الندوب، مما يعني أنه من خلال تناول الكمثرى بانتظام، الذي يحتوي على حوالي 7 ملليغرامات من "فيتامين سي" في كل حبة كمثرى متوسطة الحجم، فإن بشرتك قد تبدو أكثر نضارة وشبابا، بحسب المصدر.

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