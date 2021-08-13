تسجيل
19:50 GMT13 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وجبة طعام شهية على مائدة

    تقرير يكشف رابطا بين الكوليسترول والتنكس العصبي

    © Photo / pixabay/nextvoyage
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1049801364_0:539:2047:1690_1200x675_80_0_0_03e556475ca89c55f7de2c7e1202f478.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202108131049837081-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A/

    يساعد الكوليسترول في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا، وتصنيع الهرمونات، وفيتامين "د"، وإثراء غمد المايلين الذي يغطي الخلايا العصبية والمهم في توصيل السيالات العصبية ونقلها.

    وأشارت الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة بين الأمراض التنكسية العصبية وحدوث خلل في استقلاب الكوليسترول بسبب فقدان أغلفة المايلين الواقية الغنية بالكوليسترول، حسب ما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".

    أقدام
    © Photo / CCO
    دراسة تكشف رابطا بين آلام الأطراف ومرض خطير
    واكتشف باحثون وجود بروتين يسمى بروتين الاستجابة التبادلية للحمض النووي الرابط TDP-43، الضروري للحفاظ على تواجد أغلفة المايلين الواقية لخلايا الدماغ، كما يؤثر على استقلاب الكوليسترول في الدماغ الضروري لتكوين غمد المايلين.

    ووجدت إحدى الدراسات المتخصصة في العلاقة بين بروتين TDP-43 واستقلاب الكوليسترول عند الفئران أن:

    1- تحمي الخلايا الدبقية قليلة التغصن الخلايا العصبية وتنميها، وبالتالي تحسن سرعة الانتقال.

    2- تطور الخلايا الدبقية قليلة التغصن والتي تفتقر إلى بروتين TDP-43 أنماطا ظاهرية عصبية مصحوبة بموت الخلايا قليلة التغصن وفقدان تدريجي للمايلين.

    3- انخفاض مستويات مستقبلات البروتين الدهني منخفض الكثافة LDLR، ومستقبلات البروتين الدهني منخفض الكثافة جدا VLDLR، والمسؤولة عن نقل الكوليسترول من الدم إلى الخلية، في الخلايا ناقصة بروتين TDP-43.

    واكتشف الباحثون، عند توسيع الدراسة لتشمل البشر، أن:

    1- انخفاض استقلاب الكوليسترول يحدث عند الأشخاص المصابين بالخرف الجبهي الصدغي بالتزامن مع نقص بروتين TDP-43 في الخلايا الدبقية قليلة التغصن.

    2- عدم التوازن في تنظيم الكوليسترول سمة شائعة مرتبطة بحالات التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

    3- بروتين TDP-43 هو العلاج المحتمل لحالات التنكس العصبي وذلك لقدرته على توفير الإنزيمات اللازمة لتخليق الكوليسترول.

    وأخيرا، تبحث المزيد من الدراسات في الصلة بين الكوليسترول والجهاز العصبي المركزي، حيث قد يصبح، يوما ما، تنظيم الكوليسترول جزءا من النظام العلاجي لعلاج الأمراض التنكسية العصبية. 

     

    انظر أيضا:

    12 نوعا من مرض السرطان مرتبطة بـ3 أطعمة شائعة بحسب العلماء
    أكثر 6 أطعمة صحية لمن هم فوق سن الخمسين
    تقرير يعدد أطعمة تساعد على النوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    بندر العطية
    من هو بندر العطية أول سفير قطري لدى السعودية بعد عودة العلاقات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك