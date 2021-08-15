استخراج دودة بطول 2 سم من خد طفل صغير في السعودية... صور

في حادثة غريبة وقعت في السعودية، قام أطباء قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل بالطائف، باستخراج دودة بطول 2 سم، من خد طفل صغير يبلغ من العمر 8 سنوات.

وكان الطفل يعاني من ألم حاد وتورم في الخد الأيسر بشكل مستمر، حين تم نقله للمستشفى. وبعد الكشف المبدئي عليه وإجراء صورة أشعة للخد مكتن التورم والألم، تبيّن وجود دودة تحت الجلد، وفقا لما نقله موقع صحيفة "الخليج 365".

في حالة غريبة..



استخراج دودة بطول 2 سم من خد طفل بعمر الثامنة في الطائف. (عكاظ) pic.twitter.com/4PD2UhZQ1b — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 14, 2021

وقال المتحدث الرسمي عن الصحة في الطائف، سراج الحميدان، إنه تم استدعاء أطباء جراحة الأطفال الذين قاموا بإخراج الدودة، وتنظيف المكان مع إعطاء المضادات الحيوية والعلاج المناسب للطفل.

وبحسب المعلومات فقد غادر الطفل المستشفى وحالته مستقرة إلى الآن.