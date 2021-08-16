فيدرر يخضع لجراحة في الركبة وسيغيب عدة أشهر

أكد روجر فيدرر، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس، الأحد، أنه سيخضع لجراحة في الركبة وسيغيب عدة أشهر.

وتحدث اللاعب السويسري، البالغ عمره 40 عاما، في فيديو بثه عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث أكد أنه أصيب خلال موسم البطولات على الملاعب العشبية وسيغيب عن بطولة أمريكا المفتوحة بسبب مرحلة التعافي.

وأكد فيدرر أن الأطباء أبلغوه بضرورة الخضوع لجراحة حتى تتحسن حالته الصحية في الفترة المقبلة.

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وخضع فيدرر لجراحتين في الركبة خلال 2020، واحتاج إلى التعافي لأكثر من عام واحد، وعاد للعب في مارس/آذار بعد ابتعاد دام 13 شهرا بعد خروجه من قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.