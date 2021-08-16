8 طرق بسيطة لخفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية

قدم طبيب سويدي مجموعة من النصائح والخطوات من أجل خفض ضغط الدم، لتجنب الأمراض مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب والخرف وغيرها.

وأشار الطبيب ماتس هالدين، أن الحد الأعلى لهذا المؤشر هو حوالي 140/90 ملم من الزئبق. في هذه الحالة، تعتبر القيمة المثالية 120/80، وهو ما ينطبق عادة على الشباب والأصحاء.

وإذا كانت تتقلب في منطقة 140-160 / 90-100 ملم وما فوق، فمن الضروري اتخاذ تدابير لتقليلها، بحسب ما نقل موقع Expressen.

ونصح الطبيب باتباع 8 خطوات للحفاظ على الضغط ضمن حدوده المعقولة:

1-ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة أو المشي لمدة نصف ساعة مرة واحدة يوميا يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. ويمكن تقسيم النشاط البدني إلى أجزاء قصيرة: المشي ثلاث مرات في اليوم لمدة عشر دقائق. واستبدال المصعد بالدرج إن كان ذلك ممكنا.

2-الاستفادة من الهاتف الذكي أو سوار اللياقة البدنية لتتبع شدة التمارين وانتظامها، وتعتبر عشرة آلاف خطوة في اليوم هي هدف صحي عظيم.

3-الضغط النفسي يؤثر سلبا على ضغط الدم. يجب أن تكون قادرا على الاسترخاء والتخلص منه.

4-خلال اليوم، ينصح بإيقاف تشغيل الهاتف والكمبيوتر والتلفزيون من وقت لآخر لتجنب القلق غير الضروري.

5-يساعد النوم الجيد لمدة سبع ساعات على استقرار ضغط الدم.

6-الأكل يجب أن يكون منتظما ولكن ليس بإفراط. فهناك علاقة بين زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم. ومن الأفضل الحد من حصص الطعام التي يتم تناولها.

كما وينصح بالالتزام بنظام الغذاء "المتوسطي"، والذي يدخل فيه زيت الزيتون والفاصوليا والعدس والأسماك والمحار والخضروات والفواكه. في الوقت نفسه، من الضروري الحد من استخدام المنتجات شبه المصنعة والدهون المشبعة الموجودة بكميات كبيرة في النقانق ومنتجات الألبان عالية الدسم. كما ويجب أن يكون الطعام مملحا بشكل أقل، لأن هذا المكون يؤثر على وظائف الكلى، وهذا بدوره يزيد من ضغط الدم.

7-الإقلاع عن التدخين. يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8-للكحول أيضا تأثير سلبي على ضغط الدم ، لذا يجب تجنب الإفراط في شرب الكحول.