جراح يتحدث عن أكثر 3 عمليات تجميلية شائعة لدى الرجال

يتضاعف عدد الرجال الذين يقررون الخضوع لعمليات التجميل كل عام، حيث لم تعد هذه العمليات حكرا على النساء فقط.

تحدث الجراح التجميلي الروسي، خليل زياتدينوف، عن أكثر عمليات التجميل الشائعة لدى الرجال، والعمر الأكثر ترددا على عيادات التجميل.

وبحسب الطبيب، فإن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاما هم الأكثر زيارة لعيادات التجميل.

وحول أكثر عمليات التجميل شيوعا لدى الرجال، قال زياتدينوف، بأن عملية شفط شحوم البطن ورأب الجفن لتحسين الرؤية جزئيا وشد الوجه هي الأكثر شيوعا.

مضيفا بأن أكثر المراجعين والراغبيين بإجراء هذه العمليات يقلقون بشكل مفرط حيال مظهرهم الخارجي، بحسب ما نقل موقع news.ru.