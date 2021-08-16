أهداف مباراة الاتحاد والرائد (3-0) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.. فيديو

فاز نادي اتحاد جدة السعودي، على نظيره الرائد بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أحرز أهداف الاتحاد، فهد المولد من ضربة جزاء، أحمد حجازي، رومارينهو في الدقائق (6، 15، 42).

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في الدوري برصيد 3 نقاط من مباراتين حيث خسر اللقاء الافتتاحي له أمام الفيحاء بهدف.



ويستعد العميد لمواجهة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في نهائي البطولة العربية.