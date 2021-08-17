ليفربول يغازل محمد صلاح... "ياللي الدنيا بترقص وأنت معايا"

غازل فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، لاعبه المحترف المصري الدولي، محمد صلاح، بعد نشره صورة له أثناء تدريبات ناديه الأخيرة.

نشرت الصفحة الرسمية للفريق الإنجليزي على "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، صورة جديدة لمحمد صلاح، أثناء التدريبات مع ناديه، وكتبت تحت الصورة "ياللي الدنيا بترقص وأنت معايا".

سبق أن علق نادي ليفربول، أمس الإثنين، على تحقيق لاعبه محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في المباراة التي خاضها فريقه، يوم السبت الماضي، أمام فريق نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022/2021.

وشارك ليفربول صورة لمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب معها أن اللاعب المصري الدولي يزداد تألقا وبريقا يوما بعد آخر.

وتمكن اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك يكون صلاح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

​وكان صلاح قد سجل أمام فريق نادي واتفورد في مباراة افتتاح موسم "2017-2018"، وكرر الأمر ذاته في افتتاح موسم "2018-2019" أمام وست هام يونايتد، ثم سجل من جديد أمام نورويتش سيتي في "2019-2020"، وفي الموسم الماضي تمكن من التسجيل في شباك ليدز يونايتد.