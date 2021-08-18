ثنائية ليفاندوفسكي تُسقط دورتموند وتمنح بايرن ميونيخ كأس السوبر

وأنقذ مانويل نوير حارس بايرن فرصتين خطيرتين من ماركو رويس وإرلينغ هالاند، قبل أن يهز ليفاندوفسكي الشباك عندما قابل تمريرة عرضية من سيرجي جنابري، بضربة رأس قوية في الشباك بالدقيقة 41.
وحطم ليفاندوفسكي، الذي أحرز 41 هدفا في الموسم الماضي، الرقم القياسي لجيرد مولر الذي توفى يوم الأحد الماضي عن 75 عاما، بعدما صمد رقمه لمدة 49 عاما.
🙌🙌🙌🏆🙌🙌🙌 pic.twitter.com/PyKqe2FUdT— FC Bayern München (@FCBayern) August 17, 2021
وأضاف توماس مولر الهدف الثاني بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة، بعد تمريرة عرضية من ألفونسو ديفيز من الناحية اليسرى، حولها ليفاندوفسكي بكعبه إلى مولر الذي تابعها في المرمى من مدى قريب.
وألغى الحكم هدفا لهالاند بداعي التسلل في الدقيقة 53، قبل أن ينجح رويس في تقليص الفارق في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء.
🏆 🙌 SUPERCUP 2021 🙌 🏆#BVBFCB #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/7SNvTjJQyI— FC Bayern München (@FCBayern) August 17, 2021
وتلاشت آمال دورتموند في العودة للمباراة بعدما استغل ليفاندوفسكي خطأ من المدافع مانويل أكانجي ليطلق تسديدة أرضية في المرمى من مدى قريب ويجعل النتيجة 3-1 للنادي البافاري في الدقيقة 74 ويتوج بايرن بأول ألقابه هذا الموسم.
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