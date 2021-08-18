ثنائية ليفاندوفسكي تُسقط دورتموند وتمنح بايرن ميونيخ كأس السوبر

أحرز روبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليقود بايرن ميونيخ للفوز (3-1) على بروسيا دورتموند والتتويج بلقب السوبر الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، ليواصل تألقه بعد تسجيل 41 هدفا في الدوري الموسم الماضي.

وأنقذ مانويل نوير حارس بايرن فرصتين خطيرتين من ماركو رويس وإرلينغ هالاند، قبل أن يهز ليفاندوفسكي الشباك عندما قابل تمريرة عرضية من سيرجي جنابري، بضربة رأس قوية في الشباك بالدقيقة 41.

وحطم ليفاندوفسكي، الذي أحرز 41 هدفا في الموسم الماضي، الرقم القياسي لجيرد مولر الذي توفى يوم الأحد الماضي عن 75 عاما، بعدما صمد رقمه لمدة 49 عاما.

وأضاف توماس مولر الهدف الثاني بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة، بعد تمريرة عرضية من ألفونسو ديفيز من الناحية اليسرى، حولها ليفاندوفسكي بكعبه إلى مولر الذي تابعها في المرمى من مدى قريب.

وألغى الحكم هدفا لهالاند بداعي التسلل في الدقيقة 53، قبل أن ينجح رويس في تقليص الفارق في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء.

وتلاشت آمال دورتموند في العودة للمباراة بعدما استغل ليفاندوفسكي خطأ من المدافع مانويل أكانجي ليطلق تسديدة أرضية في المرمى من مدى قريب ويجعل النتيجة 3-1 للنادي البافاري في الدقيقة 74 ويتوج بايرن بأول ألقابه هذا الموسم.