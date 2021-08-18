دراسة تقدم نظاما غذائيا يعتمد على لون الطعام... من الإثنين الأبيض إلى السبت الأصفر

تلعب الألوان دورا مهما في تجميل الحياة من حولنا، ومن هنا جاءت فكرة نظام الألوان الغذائي حيث يضمن المتابعون له خسارة 10 كم في كل دورة شهرية.

تم وضع النظام الغذائي اللوني على مبدأ أنه نحتاج، في كل يوم من أيام الأسبوع، إلى تناول أطعمة ذات لون معين، حسب تقرير لموقع "ميد بورتال" الطبي.

يعتقد خبراء في علم الألوان أن اتباع نظام غذائي ملون يؤمن حالة من الاسترخاء، وامتصاص جيد للطعام، وقوة للجسم، وفقدان في الوزن، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الفاعلية العلمية لطريقة التغذية هذه، يؤكد الخبراء أن هذا النظام غير ضار تماما .

يبدأ النظام اللوني من يوم الاثنين بحياة جديدة وسجل أبيض نظيف.

يتميز الأثنين الأبيض بتوازن الكربوهيدرات والدهون والبروتين و الفيتامينات والمعادن، ويتضمن: بطاطس، أرز، موز، جوز هند، بصل طازج، حليب، أجبان بيضاء، الجبن القريش، الشاي الأبيض، القرنبيط، بياض البيض، السكر والملح حسب الرغبة، كما يمكن إضافة: المعكرونة والفاصوليا البيضاء والكرفس والاسكالوب والسمك الأبيض ولحم الدجاج الأبيض، بالإضافة إلى القشدة الحامضة والكريمة المخفوقة والآيس كريم.

يؤمن الثلاثاء الأحمر نسبة عالية من البروتينات منخفضة الكربوهيدرات، ويتضمن الفاصوليا الحمراء والطماطم والتوت واللحوم الحمراء، كما يمكن تناول الرمان والفلفل وشرب النبيذ الأحمر والعصائر الحمراء.

ويعتبر الخبراء يوم الأربعاء الأخضر يوم صحي للغاية، لا بروتين ولا دهون، حيث يشمل الطعام: خس، أعشاب طازجة، بصل أخضر، بروكلي، كرنب، سيقان كرفس، خيار، كيوي، تفاح أخضر، أعشاب بحرية، مع إضافة البازلاء، الفاصوليا الخضراء، الأفوكادو، والفستق، والعنب الأخضر، والليمون الحامض، ويمكن شرب الشاي الأخضر.

ويمتلئ الخميس البرتقالي بكل مانحتاجه حيث يُسمح بتناول الجزر واليقطين والبابايا والمانجو الناضج وسمك السلمون، كما يمكن إضافة البرتقال أو المشمش أو المشمش المجفف

ويعد يوم الجمعة الأرجواني، يوما غنيا بالألياف والكربوهيدرات الصحية، وذلك لتواجد الباذنجان، العنب الغامق، التوت الأسود، العنب البري، الكشمش الأسود، كما يمكن تناول الخوخ والبصل الأرجواني وعشب الطرخون، بالإضافة إلى لحم الضأن أو الكبد.

يزهر العالم يوم السبت باللون الأصفر، حيث يمكن تناول الأناناس والخوخ والفلفل الأصفر والكوسا والذرة وصفار البيض والعسل والجبن الناضج، بالإضافة إلى شرب الليمون والشاي الأسود العادي.

ويعد يوم الأحد عديم اللون، ويخصص لشرب المياه المعدنية فقط.

وينصح الخبراء باستبعاد الدقيق والكربوهيدرات السكرية والدهنية والمقلية والنشوية من النظام الغذائي الملون من أجل إنقاص الوزن، واتباع النظام الملون لمدة أسبوعين متتاليين فقط، كما ينصحون بممارسة اليوم عديم اللون كل ستة أيام وفي كل الأحوال.