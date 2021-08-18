علماء يكشفون عن حيوانين "خالدين" ضمن أطول 10 مخلوقات عمرا بقائمة "لا تصدق"

نشرت مجلة علمية قائمة تتضمن أكثر من 10 حيوانات عمرًا على كوكب الأرض، لكن المثير في هذه القائمة وجود حيوانين اعتبرا بمثابة "الحيوانات الخالدة" نظرا لعدم القدرة، حتى الآن، على تحديد أعمارها الطويلة جدا بدقة.

تفتخر مملكة الحيوان بأعمار بعض مخلوقاتها الطويلة جدا، التي تتجاوز عمر الإنسان بمراحل، حيث قد يكون للإنسان "حد مطلق" للعمر قد يصل إلى 150 عاما، إلا أن هذا الرقم هو مرحلة صغيرة في حياة هذه الحيوانات، والتي تقدر أعمارها بالقرون وبعضها بآلاف السنين، بحسب المصادر.

الحوت مقوس الرأس... 200 عام

ونشرت مجلة "livescience" العلمية قائمة بأعمار أطول 10 حيوانات على وجه الأرض، من الأقل إلى الأطول عمرا، وعلى الرغم من توقع الجميع وجود السلحفاة (أقدم سلحفاة يبلغ عمرها 150 عاما) داخل هذه القائمة، إلا أنها برغم عمرها الطويل، خارج هذا الجدول المثير، حيث وضعت في ذيل القائمة مخلوقين في فئة "الحيوانات الخالدة".

الحوت مقوس الرأس (Balaena mysticetus) هي أطول الثدييات عمرا، والذي يعرف أيضا باسم حوت غرينلاند الصائب وحوت الأرقتيق هو حيوان ثديي مائي، ينتمي إلى الحيتانيات، ويعيش في المحيط المتجمد الشمالي، حيث تصل أعمارها إلى 200 عام تقريبا بسبب وجود طفرة جينية تسمى (ERCC1) قادرة على إصلاح الحمض النووي التالف.

Bowhead whale

Perhaps it’s cold water that fills their fountain of youth. The bowhead whale measures 20 metres (65 feet) long, weighs 100 tonnes and can live to between 150 and 200 years of age. pic.twitter.com/FFZUvXbjFs — Demforever (@rath_22) August 15, 2021

أسماك الروغي الصخرية... 205 أعوام

تعتبر أسماك الروغي الصخرية أو (Sebastes aleutianus) واحدة من أطول الأسماك عمرًا ويبلغ الحد الأقصى لعمرها حوالي 205 سنوات على الأقل.

#25DaysofFishmas Day 11: Rougheye Rockfish (Sebastes aleutianus) Are among the longest-lived marine fishes on Earth, living as old as 205 years! pic.twitter.com/GwG7kAQdNf — Ed (@theedhenry) December 11, 2017

وتعيش هذه الأسماك الوردية أو البنية في المحيط الهادئ من كاليفورنيا وصولا إلى اليابان. ويصل طولها إلى 38 بوصة (97 سم) وتتغذى على حيوانات أخرى مثل الروبيان والأسماك الصغيرة، وهي مهددة بالانقراض.

بلح لؤلؤة المياه العذبة... 280 عاما

يقوم بلح لؤلؤ المياه العذبة أو (Margaritifera margaritifera) بفتح أصدافه للقيام بعملية ترشح جزيئات الطعام من الماء. وتعيش بشكل أساسي في الأنهار والجداول ويمكن العثور عليها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

Freshwater pearl mussel glochidial development checks today. The young mussels are now approximately 16 days old. Won't be long until they are released and attach (or encyst) to the gills of young salmonids 👍 @nature_scot @BBCSpringwatch @fms_scotland @Scottish_FwGrp pic.twitter.com/0jFsSaSRFq — Ness Fishery Board (@FishtheNess) August 17, 2021

وتشير الدراسات إلى أن أقدم بلح عثر عليه في المياه العذبة يبلغ من العمر 280 عامًا، وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF). حيث تتمتع هذه اللافقاريات بعمر طويل بفضل عملية التمثيل الغذائي المنخفضة لديها.

قرش غرينلاند... 272 عاما

تعيش أسماك قرش غرينلاند أو (Somniosus microcephalus) في أعماق المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي.

يمكن أن يصل طولها إلى 24 قدمًا (7.3 مترًا) ولديها نظام غذائي يشمل مجموعة متنوعة من الحيوانات البحرية، بما في ذلك الأسماك والثدييات البحرية مثل الفقمة.

A 392-year-old Greenland shark, he has been roaming the seas since the early 1600s, and maybe longer. Scientists found a group of Greenland sharks and estimated that this shark is the oldest living vertebrate on the planet. pic.twitter.com/H19GOexLYM — Kevin #BLM #AlphabetEnforcer #Vaxinated (@kkirkland1977) August 14, 2021

قدرت دراسة أجريت عام 2016 على أنسجة مستخلصة من عين قرش غرينلاند، ونشرت في مجلة "Science" العلمية، أن أسماك القرش هذه يمكن أن يكون لها عمر أقصى لا يقل عن 272 عامًا. قدرت الدراسة أن أكبر سمكة قرش رصدت وصل عمرها إلى حوالي 392 عامًا، واقترح الباحثون أن أسماك القرش هذه قد وصلت لأعمار 512 عامًا.

الديدان الأنبوبية... 300 عام

الديدان الأنبوبية هي لافقاريات تتمتع بعمر طويل وتعيش في البيئة الباردة وتتخذ من أعماق البحار مكانا لها. وجدت دراسة نشرت عام 2017 في مجلة "The Science of Nature" العلمية أن هذه الديدان تعيش بانتظام لمدة تصل إلى 200 عام، وبعض العينات عاشت لأكثر من 300 عام. تتمتع هذه الديدان بمعدل وفيات منخفض بسبب ندرة الحيوانات المفترسة في بيئتها.

محار البطلينوس المحيطي... 507 أعوام

يعيش محار البطلينوس المحيطي (Arctica islandica) في المياه المالحة شمالي المحيط الأطلسي لفترة أطول بكثير من الأنواع الأخرى ذات الصدفتين والتي تندرج في هذه القائمة.

Some shellfish finds at Largo Bay in #Fife at the weekend – razor clam, ocean quahog, prickly cockle, whelk, surf clam and otter shell pic.twitter.com/yIAaP9scBD — Keith Broomfield (@BroomfieldKeith) February 18, 2019

وعثر في عام 2006 على واحدة منها قبالة سواحل أيسلندا، قدر عمرها بحوالي507 عامًا، وفقًا لمتحف ويلز الوطني البريطاني، أطلق على البطلينوس القديم اسم "مينغ" لأنه ولد في عام 1499 عندما حكمت أسرة مينج الصين (من 1368 إلى 1644).

الشعاب المرجانية... 4 آلاف عام

تبدو الشعاب المرجانية بشكل مشابه لأشكال الصخور والنباتات الملونة داخل المساه، لكنها في الواقع تتكون من هياكل خارجية للافقاريات تسمى "البوليبات".

A very small sample of the aforementioned extremely cool things we saw (left to right): infinite Keratoisis (coral) fields, black coral, so many ctenophores, just the most terrifyingly huge carnivorous sponges.



[All photos belong to Amundsen Science: https://t.co/4ozD7pZcDL] pic.twitter.com/hrFQcIt6Jn — Sophie, formerly a lophotrochozoan (@biologizing) August 15, 2021

تتكاثر هذه اللافقاريات باستمرار بشكل مشابه للأورام الحميدة وتستبدل نفسها عن طريق إنشاء نسخة متطابقة لنفسها وراثيًا، مما يؤدي بمرور الوقت إلى نمو هيكل الهيكل الخارجي للشعاب المرجانية بشكل أكبر وأكبر. لذلك يشكل عمر المرجان "جهدا جماعيا لمجموعة من أصل واحد".

ويمكن أن تعيش الشعاب المرجانية لمئات السنين أو أكثر، لكن الشعاب المرجانية السوداء الموجودة في المياه العميقة (Leiopathes sp) هي من بين الشعاب المرجانية الأطول عمرا في العالم، حيث قدرت أعمار عينات المرجان الأسود التي تم العثور عليها قبالة سواحل هاواي بحوالي 4265 عامًا.

مستعمرات الإسفنج الزجاجي... 11 ألف عام

يشبه الإسفنج في تكوينه الشعبا المرجانية، حيث يعيش في تجمعات على شكل مستعمرات، وتصل دورة حياتها لآلاف السنين.

#ImageOfTheDay: March 9, 2021: Peek-a-boo! A golden crab takes a peek inside of a glass sponge, where another crab has taken refuge. Seen in Gulf of Mexico, at a depth of ~450 meters (1,476 feet).



Full caption: https://t.co/whjhxnBwuy pic.twitter.com/4EVIGCGLoI — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) March 9, 2021

ويعتبر الإسفنج الزجاجي من بين أطول أنواع الإسفنج عمرا على وجه الأرض، وتنتشر في أعماق المحيط، ولها أشكال عظمية تشبه الزجاج.

وقدرت دراسة نشرت عام 2012 في مجلة "Chemical Geology" أن الإسفنج الزجاجي الذي ينتمي إلى النوع "Monorhaphis chuni" كان عمره حوالي 11000 عام. وقد تكون أنواع الإسفنج الأخرى قادرة على العيش لفترة أطول.

قنديل البحر الخالد... معلومات من عالم الخيال

يُطلق العلماء على قديل البحر من نوع "Turritopsis dohrnii" اسم (قنديل البحر الخالد) لأنه من المحتمل أن يعيش إلى الأبد، حبحسب المصدر.

Turritopsis dohrnii jellyfish

Named the immortal jellyfish, this astounding creature never seems to die. It's secret? It can transform back into a polyp (its younger, immobile stage) before regenerating, becoming an adult jellyfish, and so on. pic.twitter.com/bZXlMHDfJx — Demforever (@rath_22) August 15, 2021

ويبدأ قنديل البحر هذا حياته على شكل يرقات، قبل يفرد أجزائه في قاع البحر على شكل سلاسل، تنتشر بشكل مشابه للسرطان الحميد، حيث تتحول هذه الأورام الصغيرة على أطرافها بالتالي إلى قناديل بحر جديدة.

ويعود أصل قنديل البحر هذا للبحر الأبيض المتوسط، وتكرر دورة حياتها هذه عدة مرات، وبالتالي لا تموت هذه المخلوقات أبدا في ظل الظروف المناسبة، بحسب بعض العلماء.

ويبلغ حجم قناديل البحر صغيرة منها أقل من 0.2 بوصة (4.5 ملم)، حيث يتم التهام الكثير منها من الحيوانات الأخرى كالأسماك وغيرها، وبالتالي تمنعها من تحقيق الخلود فعليًا.

الهيدرا... الجوفمعويات "خالدة"

الهيدرا هي مجموعة من اللافقاريات الصغيرة ذات الأجسام الناعمة التي تشبه إلى حد ما قنديل البحر، وتعتبر الهيدرا أو "العُدار" من أكثر الجوفمعويات شيوعاً وتكثر في مياه البرك العذبة، ويمثل حيوان الهيدرا نموذجاً بسيطاً لتركيب الحيوان الجوفمعوي أسطواني الجسم.

وبحسب "Live Science" لا يظهر على هذا المخلوق علامات التقدم العمر. تتكون هذه اللافقاريات بشكل كبير من الخلايا الجذعية، والتي تتجدد باستمرار من خلال عملية الازدواجية أو الاستنساخ.

ولا تعيش الهيدرا إلى الأبد في ظل الظروف الطبيعية، حيث تعاني من وجود التهديدات المختلفة كالحيوانات المفترسة والأمراض، ولكن بدون هذه التهديدات الخارجية، يمكن أن تكون "خالدة" بحسب المصدر.