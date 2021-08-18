دراسة تكشف رابطا قويا بين القلق ومشاكل المعدة

حدد الباحثون رابطا قويا بين القناة الهضمية والدماغ، وبين القلق ومشاكل المعدة، وبين الإجهاد وجهاز الهضم، وبسبب هذا الرابط يعاني المصابون بالقلق والتوتر من متلازمة القولون العصبي.

اعتبر موقع "هيلث شوتس" أن مشاكل المعدة هي من أكثر أعراض التوتر والقلق شيوعا، لأن الدماغ يتشارك بالكثير من الروابط العصبية مع القناة الهضمية، والتي تخفض من إنتاج الأجسام المضادة أثناء التوتر، مما يؤثر سلبا على الفلورا المعوية.

ويفرز الجسم أثناء القلق والتوتر هرمون التوتر الذي يعمل على إنتاج مستويات إضافية من حمض المعدة، وصنف الخبراء أعراض مشاكل القناة الهضمية المرتبطة بالتوتر إلى: اضطراب في المعدة بعد الأكل، تقلصات أو انتفاخ، إمساك أو إسهال، عسر الهضم، فقدان الشهية، الجوع غير الطبيعي، حرقة في المعدة، الغثيان أو الغازات.

ونصح الخبراء بوجوب اتخاذ تدابير للسيطرة على المواقف العصيبة وإيجاد طرق للحفاظ على الهدوء في حال ظهور عارض من العوارض السابقة، حيث لا يجب تجاهل آلام المعدة أبدا والاستعانة بالطبيب عند الحاجة، كما نصحوا باعتماد أحد الطرق التالية للحفاظ على الهدوء وتجنب التوتر:

1- تساعد "العلكة" على خفض القلق وإزالة التوتر.

2- تشير الدراسات إلى التأثير الإيجابي للموسيقى على مستوى التوتر، وذلك عن طريق خفض الكوريتزول الذي يسبب الإجهاد.

3- ممارسة التنفس العميق من أكثر الطرق ملاءمة لتخفيف التوتر أو القلق .

4- الاستعانة بالألعاب الإسفنجية، حيث يمكن أن يؤدي الضغط على كرة الضغط إلى تقليل التوتر.

5- أخذ حمام دافئ.

6- يساعد قضاء الوقت مع حيوان أليف واللعب معه على تخفيض حدة التوتر والتخلص من مشاكل المعدة.