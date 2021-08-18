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    فيتامين بي 12

    دراسات: 4 عناصر تنقص الوزن منها فيتامين كـ"مفتاح سري" ونبات شائع

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    تعتبر عملية إنقاص الوزن من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثيرين حول العالم، خصوصا أثناء الحجر الصحي الذي رافق انتشار وباء فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من عام ونيف.

    ويلاحظ الكثيرون عدم انخفاض الوزن خلال تنفيذ التمارين الرياضية أو بطء النتائج على الرغم من اتباعهم أنظمة صحية قاسية، حيث تتعلق هذه المشكلة ببعض الأخطاء الصغيرة جدا التي من شأنها أن تبطل جميع الجهود المبذولة.

    وحددت مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية الشهيرة 4 مكملات غذائية صحية قادرة على إنقاص الوزن، لضمان الحصول على النتائج وتخفيف الجهود المبذولة في هذا الإطار وتسريع عملية حرق الدهون في جسم الإنسان، حيث أكد الخبراء أن هذه المنتجات كفيلة لإنقاص وزن الإنسان بعيدا عن المكملات المباعة في السوق والتي من الصعب أحيانا أن "تفي بوعودها"، وهذه المكملات الأربعة هي:

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    © Photo / pixabay/ds_30
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    "البروبيوتيك"... معززات بكتيريا الأمعاء

    تقوم مكملات "البروبيوتيك"، وهي البكتيريا النافعة أو الجيدة الموجودة في الأمعاء بشكل طبيعي، بأكثر من مجرد تعزيز صحة أمعاء الإنسان، فهي قادرة أيضا على إنقاص الوزن بشكل مذهل.

    وبحسب الدكتور والباحث، إيل وتبين، وهو متخصص معتمد في مؤسسة "Great Boston Urology"، فقد "وجدت مراجعة علمية أجريت عام 2020 دققت في جميع البيانات الصادرة عن 14 دراسة أن المرضى الذين تناولوا بروبيوتيك فقدوا وزنًا أكبر مقارنةً بالدواء الوهمي".

    ويشير الباحث إلى وجود فوائد إضافية مرتبطة بتناول "البروبيوتيك" أثناء اتباع نظام غذائي جيد، ويقول: "يمكن أن تكون بعض الأنظمة الغذائية مفيدة؛ حيث يمكن أن تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على مستوى مفيد من البكتيريا الصحية للأمعاء بينما يكون هناك تعديل في الأطعمة التي تتناولها".

    مزيج "الكافيين والكاتيكين" يجعل الشاي الأخضر بمفعول سحري

    يعتبر الشاي الأخضر أكثر من مجرد إضافة ممتعة للوجبات أو الجلسات الصباحية، حيث يمكنه تخليص الإنسان من الوزن الزائد غير المرغوب به.

    وبحسب الدكتورة، تريستا بيست، أخصائية التغذية المعتمدة في عدد من المؤسسات، فإن "الشاي الأخضر، خاصة مستخلص الشاي الأخضر، هو أحد أكثر مكونات ومكملات إنقاص الوزن المدروسة والمثبتة علميا".

    وتؤكد الخبيرة، أن "مزيج الكافيين ومضادات الأكسدة في الشاي الأخضر هو بمثابة آليات أساسية تجعله مثاليًا لفقدان الوزن. حيث يعمل الكافيين على زيادة سرعة حرق الدهون في الجسم، وتوليد الحرارة. ويعمل الكاتيكين (EGCG)، هي مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة في للجسم مما يساعد على منع وتقليل أضرار الجذور الحرة المعروف أنها تسبب الالتهاب كنتائج عملية فقدان الوزن".

    جزء من دماغ بشري في المختبرات العلمية
    © Photo / pixabay/ennaziz
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    "فيتامين ب 12"... "مفاتح سري" رائع

    بحسب المقال، يمكن أن يكون إضافة بعض مكملات "فيتامين ب 12" إلى النظام الغذائي المعتاد هو "المفتاح السري لدفع عملية الأيض إلى حالة تأهب قصوى وخسارة الوزن غير المرغوب فيه".

    وسلطت الخبيرة والدكتورة، سودني سبيوتك، وهي أخصائية التغذية في مؤسسة "UMASS Memorial Health"، الضوء على دراسة نشرت عام 2019 في مجلة "Frontiers in Endocrinology" حيث وجدت أنه من بين مجموعة من 9075 مشاركا بالغا تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا أو أكثر، كانت التركيزات الأعلى من "فيتامين ب 12" في أجسامهم مرتبطة بشكل عكسي بالسمنة، أي أن انخفاض هذا الفيتامين في أجسامهم أدى إلى السمنة. اقرأ أيضا: (فيتامين نقصانه يسبب السمنة وتراكم الدهون ويصنف رقم 1 لتحصين المناعة).

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    © Sputnik
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    "إينولين"... سر نبات الهندباء

    ويعتبر الإينولين أو "إنولين" أو "قنسين"‏، من فئة الإينولينات هي مجموعة من عديدات السكاريد تتواجد بشكل طبيعي في العديد من النباتات، لكن غالبا ما تستخرج من نبات الهندباء.

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    وبحسب أخصائية التغذية المسجلة، الدكتورة سارة ويليامز، مديرة مؤسسة "Sweet Balance Nutrition"، فإن المكملات التي تحتوي علة مواد الإينولين قادرة على مساعدة أولئك الذين يتطلعون إلى خسارة بضعة أرطال إضافية بشكل سريع.

    ونوهت ويليامز في سياق حديثها إلى دراسة أجريت عام 2020 نُشرت في مجلة "Clinical Nutrition"، إلى أن "الإينولين عبارة عن ألياف بريبايوتك أثبت علميا أنها تعزز فقدان الوزن وتحدث تغييرات مواتية في ميكروبيوتا الأمعاء".

    وتشير الخبيرة إلى أن الإينولين: "يساعد أيضا في تنظيم عملية الشهية (الشعور بالجوع)" ، ويوصي بالبدء بتناول غرامين إلى ثلاثة غرامات من هذه المكملات يوميًا وشرب الكثير من الماء لتجنب آلام البطن في حال ظهورها".

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