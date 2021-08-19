تطورات جديدة بشأن حالة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن تطورات جديدة، بشأن الحالة الصحية، للإعلامي المصري، وائل الإبراشي، الذي أصيب بفيروس كورونا، في ديسمبر العام الماضي.

وأعلن الشناوي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الإبراشي تماثل للشفاء تماما من فيروس كورونا.

وكتب الشناوي "الحمد لله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الإبراشي يتماثل تماما للشفاء جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن اشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض".

وكان محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، كشف، السبت الماضي، حقيقة دخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت صحيفة الشروق، مساء اليوم السبت، عن عوض تاج الدين، ما صرح به خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع عبر قناة "الحدث اليوم" المصرية، والتي أكد خلالها على أن ما شهدته الأيام الماضية من زيادة في حالات الإصابة المُسجلة بفيروس كورونا لا تعني دخول مصر في الموجة الرابعة من الوباء.

وشدد عوض تاج الدين على أن تلك الزيادة رغم تواصلها، بشكل يومي، لكنها ليست كبيرة، مؤكدا أن هذه الزيادة في أعداد المصابين بالفيروس لا تعني دخول مصر الموجة الرابعة، بشكل فعلي، موضحا أن شهر يوليو/تموز الماضي شهد تسجيل 35 حالة في كثير من الأوقات، لكنها وصلت خلال شهر آب/أغسطس إلى قرابة الـ100 حالة، يوميا.

وطالب محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن دخول بلاده في موجة رابعة أمر متوقع في حال استمرار الحالات بهذه الزيادة التي يتم تسجيلها، يوميا، خلال الشهر الجاري.

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