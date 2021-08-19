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    الشوكلاتة مع ألواح القرفة

    دراسة: حبة شوكولاتة أو زبادي يوميا تقي من مرض فتاك بسبب "مركب سري"

    © Photo / pixabay/blandinejoannic
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    تعتبر الشوكولاتة من الأطعمة ذائعة الصيت والشهيرة جدا بسبب نتائجها الرائعة والسريعة على مزاج متناولها وحالته النفسية، حيث تقدم جرعة جيدة من السعادة للبعض، لكن الكثيرون يعتبرونها بمثابة طعام قد يزيد من سمنه الإنسان أيضا.

    أفادت دراسة جديدة نشرت في الـ 6 من يوليو/ تموز في دورية أبحاث القلب والأوعية الدموية، إلى نتائج مغايرة للتوقعات حول فوائد الشكولاتة المحتملة.

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    © Photo / pixabay/Ajale
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    وقام باحثون من جامعة نابولي بمراجعة ما يقرب من 100 دراسة ركزت على تناول أطعمة مختلفة وعلاقتها بأكثر الأمراض الشائعة في العالم والتي يموت فيها ملايين البشر سنويا.

    وأشارت نتائج البحث الذي نشرت وكالة "سبوتنيك"، جانبا منه سابقا تحت عنوان (دراسة: تناول الطماطم مع زيت الزيتون له أثر عظيم على قلب الإنسان) إلى وجود تأثير رائع ومباشر لتناول الطماطم وزيت الزيتون على قلب الإنسان.

    لكن مجلة "insider"، سلطت على جانب آخر وهو تأثير الشوكولاتة على القلب من ضمن نتائج هذه الدراسة الشاملة لجمع الأطعمة الشائعة في وقتنا الحالي.

    الزبادي والأجبان... نتائج غير متوقعة

    نوهت المجلة إلى أن تناول الزبادي بكميات قليلة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

    وأشار الخبراء إلى أن هذه النتائج الغريبة حول الزبادي ربما تعود إلى عملية التخمير التي تنطوي عليها تلك الأطعمة، والتي تكتسب منها نكتها الفريدة.

    وجد الباحثون أن تناول ما يصل إلى 200 غرام من منتجات الألبان يوميا لم يكن مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من وجود بيانات محدودة حول آثار الاستهلاك العالي، وعلى عكس النظريات القديمة، التي حذرت من الدهون المشبعة، وجدت الدراسة الحالية أن أنواعا معينة من منتجات الألبان لها تأثير وقائي ومضاد لأمراض القلب.

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    © Depositphotos / Ayo888
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    الشوكولاتة معشوقة الجميع تحتوي مركب سري مرتبط بالقلب

    ربطت الدراسة بين تناول كميات قليلة يوميا من الشوكولاتة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الإنسان، وهي أمراض مرتبطة بأكثر نسبة وفيات في العالم، بحسب الأبحاث.

    وبينت نتائج الدراسة أن تناول ما بين 20 غراما إلى 45 غراما من الشوكولاتة يوميا، أي تقريبا ما بين نصف قطعة شوكولاتة كاملة 1.5 أونصة، لها فائدة كبيرة جدا ومرتبطة بشكل مباشر بصحة القلب.

    يوصي الباحثون بـ 10 غرامات من الشوكولاتة يوميًا، لتجنب استهلاك الكثير من السكر المضاف أو السعرات الحرارية الزائدة التي يمكن أن تعوض الفوائد الصحية للقلب وتحولها إلى نتائج سلبية.

    تشير الدلائل إلى وجود مركبات معينة في الكاكاو المستخدم في صناعة الشكولاتة تسمى الفلافانول ترتبط بشكل مباشر بالفوائد الصحية للقلب.

    الجدير بالذكر أن بعض الدراسات السابقة أشارت إلى أن الشوكولاتة الداكنة (الخالية من السكر) قد تكون الخيار الأفضل لصحة القلب، لأنها غنية بالفلافانول ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى، بعكس شوكولاتة الحليب.

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