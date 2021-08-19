عناصر غذائية تقلل من امتصاص الجسم للكالسيوم المفيد للعظام

تمثل الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم أحد أهم مصادر الكالسيوم الذي يستخدمه الجسم للحفاظ على صحة العظام، وحمايتها من الترقق والهشاشة.

واعتبر موقع "هيلث شوتس" أنه ليست كل الأطعمة مناسبة للحصول على عظام قوية، وأنه من الجيد تجنب بعض الأطعمة التي لها تأثير سلبي يتمثل بانسحاب الكالسيوم من العظام والتسبب بهشاشة العظام.

تمنع الفيتات المتواجدة في الأطعمة الغنية بالألياف، الجسم، من امتصاص الكالسيوم في الأطعمة الأخرى، ولذلك يجب تجنب تناول الحبوب مع الحليب والمعكرونة والجبن أو تناول كوب من الحليب مع الفاصوليا المخبوزة، كما يرتبط حمض الأكساليك بالكالسيوم مكونا ما يعرف بالأوكزالات مانعا الجسم من امتصاص كليهما، فالخضروات الورقية مثل السلق والسبانخ مثلا مليئة بحمض الأكساليك والكالسيوم، كما يتواجد حمض الأكساليك في البنجر والبطاطا الحلوة.

وأثبتت بعض الدراسات أن تناول البروتين بكميات كبيرة يمكن أن يتسبب في طرد الكلى للكالسيوم من الجسم عن طريق البول، بينما تقول دراسات أخرى أن تناول البروتين يزيد من امتصاص الكالسيوم، في كلا الحالتين، يجب التأكد من تجنب بعض التركيبات الغذائية مثل: يخنة اللحم البقري مع الحليب أو الفلفل الحار أو عشاء ستيك، وينصح خبراء التغذية بالاستمتاع بكوب من الحليب من دون أي إضافات.

ينشط ارتفاع مستويات الصوديوم في الدم من عمل الجهاز الكلوي، ما يؤدي إلى زيادة التبول والترشيح، وينتج عن ذلك نقص في عناصر غذائية عديدة منها الكالسيوم، حيث يحدث انخفاض في كالسيوم الدم يرافقه انسحاب الكالسيوم من العظام ما يتسبب بهشاشة العظام، لذا يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم ومنها الأطعمة المحفوظة والجاهزة.