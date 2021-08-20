إعلامي مصري يحسم حقيقة أزمة "كهربا" مع مدير الكرة في الأهلي.. فيديو

كشف إعلامي مصري، اليوم الجمعة، حقيقة وجود أزمة بين محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

ونفى لاعب المنتخب المصري السابق والإعلامي الحالي، أحمد شوبير، وجود أي خلافات بين عبد الحفيظ وكهربا، مؤكدا أنه لم تحدث أي مشادة بينهما، ودوره كإعلامي يقضي بالتأكد من صحة الخبر وماذا حدث، مشددا على أنه لم يجر أي خلاف بين كهربا وعبد الحفيظ.

وجاء تأكيد أحمد شوبير، فجر اليوم الجمعة، في برنامجه اليومي عبر قناة "OnTime Sports" المصرية، مشيرا إلى أن لاعب النادي الأهلي قد يشارك أساسيا في المباراة التي تجمع فريقه، مساء اليوم الجمعة، مع نظيره المصري البور سعيدي.

ولفت شوبير إلى أن اللاعب سيتواجد في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وبأنه لا توجد خلافات مع المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي.

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