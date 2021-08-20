ناديان فرنسيان يتنافسان على توقيع عقد مع لاعب من المنتخب المصري

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بأن ناديان فرنسيين يتنافسان على توقيع عقد مع لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، مصطفى محمد.

وذكر الموقع الإلكتروني الرياضي "le10sport"، اليوم الجمعة، أن ناديي مارسيليا وليل الفرنسيين يتنافسان على توقيع عقد مع نجم المنتخب المصري، مصطفى محمد، وهو اللاعب الذي انضم إلى صفوف نادي غالطة سراي التركي، معارا من الزمالك المصري.

وأكد الموقع الرياضي الفرنسي أن بابلو لونغوريا، رئيس فريق مارسيليا يعرف مصطفى محمد، ويريد ضمه إلى صفوف فريقه، حيث سعى خلال الفترة الأخيرة إلى محاولة ضم أي مهاجم، ولكنه يوجه أنظاره ناحية اللاعب المصري.

ويذكر أن مصطفى محمد سجل 9 أهداف وصنع 1 في 22 مباراة مع ناديه الحالي، غالطة سراي التركي.