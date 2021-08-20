محمد رمضان ينشر صورته مع والدته... "ماشي ببركة رضاها"

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الجمعة، صورة تجمعه بوالدته، وأرفقها بتعليق قال فيه إنه "ماشي ببركة رضاها".

وظهر رمضان في الصورة مع والدته داخل حديقة وأمامهما كوب من القوة، وعلق الفنان على الصورة قائلا: "أجمل كوباية قهوة مع ست الكل أمي اللي ماشي ببركة رضاها ودعاها، في نهار الجمعة".

وفي وقت سابق، علق الفنان المصري محمد رمضان، على الحكم الصادر لصالحه ضد مواطنه الإعلامي عمرو أديب، في القضية التي كان يواجه فيها الأخير اتهاما بالسب والقذف، موجها الشكر للقضاء المصري.

ونشر الفنان المصري مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يتضمن نص الحكم الصادر له، مركبًا "كتابة" على مقطع قصير لـ"أديب" وهو يتحدث خلال إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي"، مع مقطع آخر من أغنية "ثابت"، وأرفق محمد رمضان الفيديو بتعليق، قائلا: "الحمد لله، ثم شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه".

ويجري رمضان استعداداته حاليا، لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة في منطقة الساحل الشمالي، حيث أتم البروفات النهائية استعدادا للحفل، الذي من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما.