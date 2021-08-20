وائل الإبراشي يعلن العودة إلى الشاشة قريبا

أعلن الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، عودته للشاشة قريبا، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

وقال الإبراشي، في تصريحات لموقع "اليوم السابع": "إن الله من علي بالشفاء من الأعراض الصعبة، وبشكر كل من اطمأن عليا"، معلنا عودته قريبا إلى عمله بعد تمام شفائه.

وكان الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، كشف، أمس الخميس، أن الإبراشي، الذي أصيب بفيروس كورونا، في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تماثل للشفاء تماما من فيروس كورونا.

ومكث الإبراشي في المستشفى مدة 77 يوما لتلقي العلاج، إثر الإعلان عن إصابته أواخر ديسمبر الماضي.

وكان محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، كشف، السبت الماضي، حقيقة دخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت صحيفة الشروق، مساء اليوم السبت، عن عوض تاج الدين، ما صرح به خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع عبر قناة "الحدث اليوم" المصرية، والتي أكد خلالها على أن ما شهدته الأيام الماضية من زيادة في حالات الإصابة المُسجلة بفيروس كورونا لا تعني دخول مصر في الموجة الرابعة من الوباء.

وشدد عوض تاج الدين على أن تلك الزيادة رغم تواصلها، بشكل يومي، لكنها ليست كبيرة، مؤكدا أن هذه الزيادة في أعداد المصابين بالفيروس لا تعني دخول مصر الموجة الرابعة، بشكل فعلي، موضحا أن شهر يوليو/ تموز الماضي شهد تسجيل 35 حالة في كثير من الأوقات، لكنها وصلت خلال شهر أغسطس/ آب إلى قرابة الـ100 حالة، يوميا.

وطالب محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن دخول بلاده في موجة رابعة أمر متوقع في حال استمرار الحالات بهذه الزيادة التي يتم تسجيلها، يوميا، خلال الشهر الجاري.

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