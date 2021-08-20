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    لقاح ضد كورونا روسيا

    دراسة لفيروس قديم تثبت إمكانية إنشاء لقاح ضد جميع متحورات كورونا الحالية والمستقبلية

    © Sputnik . Vladimir Song
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    اكتشف العلماء في سنغافورة أن أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح "Pfizer-BioNTech" يطورون أجسامًا مضادة فعالة يمكنها تحييد ليس فقط فيروس "SARS-CoV-2"، ولكن أيضًا "SARS-CoV-1"، بالإضافة إلى فيروسات كورونا الحيوانية الأخرى التي يمكن أن تسبب العدوى للبشر.

    ووفقًا لمؤلفي دراسة نشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أو ميديسين" الطبية، فإن هذا يثبت إمكانية إنشاء لقاح عالمي مع مجموعة واسعة من الإجراءات ضد جميع فيروسات كورونا قاطبة.

    تم الاكتشاف من قبل باحثين من كلية الطب "Duke-NUS" والمركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة (NCID).

    في دراسة وطنية متعددة المراكز لرصد التحصين ضد كورونا، قاموا بتحليل طيف الجسم المضاد الذي تم تطويره بعد التطعيم ضد "كوفيد-19" لدى أولئك الذين عانوا من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا القديم (سارس) "SARS-CoV-1" في عام 2003.

    الحياة الليلية في ظل وباء كورونا، موسكو، روسيا أكتوبر 2020
    © AP Photo / Pavel Golovkin
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    ينتمي هذا الفيروس، مثل "SARS-CoV-2"، إلى مجموعة فيروسات الساربيك التي تستخدم مستقبلات "ACE2" لدخول الخلايا البشرية.

    لذلك، اقترح المؤلفون أن لقاحات "mRNA" (مثل Pfizer-BioNTech) يمكن أن تكون فعالة ضد جميع مسببات الأمراض في هذه المجموعة، بما في ذلك تلك التي تنتشر حتى الآن فقط بين الحيوانات - الخفافيش والبانجولين والسحالي والزباد.

    من المحتمل أن تنتشر هذه الفيروسات إلى البشر، ما يؤدي إلى الوباء التالي.

    لاختبار فرضيتهم، قام الباحثون بتجنيد 8 ناجين من السارس، وعشرة ناجين من "كوفيد-19"، و10 أشخاص أصحاء، وقارنوا الاستجابة المناعية في المجموعات الثلاث قبل وبعد تطعيم "SARS-CoV-2".

    وجاء في البيان الصحفي: كلية الطب "Duke-NUS"، المؤلف الأول للمقال، الدكتور تشي واه تان: "لقد درسنا إمكانية تحفيز الأجسام المضادة المعادلة التي يمكن أن تمنع التفاعل الطبيعي للفيروس مع مستقبلات "ACE2" البشرية، والتي ستوفر الحماية ليس فقط ضد جميع المتغيرات المعروفة وغير المعروفة لـ SARS-CoV-2، ولكن أيضًا ضد فيروسات الساربيك المستقبلية".

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    قبل التطعيم، تم العثور على الناجين من السارس لديهم أجسام مضادة معادلة لـ"SARS-CoV-1"، ولكن ليس لـ"SARS-CoV-2". بعد تلقي جرعتين من اللقاح المذكور، أظهر جميع المرضى مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة ضد كلا فيروسات كورونا.

    يضيف مؤلف آخر للدراسة، الدكتور وان-ني تشيا، وهو زميل باحث في الأمراض المعدية الجديدة في مدرسة الكب "Duke-NUS": أن "الأهم من ذلك، أنهم كانوا المجموعة الوحيدة التي لديها طيف واسع من الأجسام المضادة المحايدة ضد عشرة فيروسات سربيكية تم اختيارها للدراسة".

    لاحظ العلماء أن هذه هي أول حالة مؤكدة لتحييد الأجسام المضادة ضد فيروسات كورونا المختلفة.

    "يشير البحث إلى استراتيجية جديدة لتطوير لقاحات من الجيل التالي لن تساعدنا فقط في السيطرة على وباء "كوفيد-19" الحالي، ولكن أيضًا على منع أو تقليل مخاطر الأوبئة المستقبلية التي تسببها الفيروسات ذات الصلة"، كما يقول ديفيد، مدير مركز، NCID Lai (David Lye)، الذي شارك أيضًا في العمل.

    يجري العلماء حاليًا دراسة تجريبية لتطوير لقاح من الجيل الثالث ضد فيروسات كورونا المختلفة.

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