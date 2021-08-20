هل كل الشموع التي تغلف الخضار والفواكه ضارة؟

ويؤكد الخبراء أن الفواكه والخضروات تحتوي على طبقة شمعية طبيعية تحافظ على رطوبتها بنسبة 80-95% وتزول هذه الطبقة عند الغسيل، حسب ماذكر موقع "هيلث شوتس".

ويوضح الدكتور سومياديب موخوبادهياي أن الشمع الطبيعي يحتوي على مجموعة الإسترات التي لا توجد في شموع البترول المصنوعة من ألكانات ذرات الكربون المختلفة، ولذلك فإن الشموع الطبيعية مثل شمع كانديلا وشمع العسل وشمع كرنوبا هي الشموع المسموحة بها في مجال تغليف الفواكه والخضروات المختلفة.

ويعتمد الخبراء على التحليل الطيفي كطريقة يتم من خلالها تحديد مدى صلاحية شموع التغليف للجسم والصحة، ويتم ذلك عبر تمرير عينات من الشموع المختلفة عبر مطياف "إف تي إي آر"، حيث تحتوي جميع الشموع الطبيعية على مجموعة "إيستر" التي لا توجد في الشمع الاصطناعي، وبذلك يعتمد طلاء الشمع الذي تم اختباره بتقنية "إف تي إي آر" كشمع غير ضار وصالح لتغليف المواد الغذائية.

ويحذر الدكتور موخوبادهياي أن الشمع غير المسموح به هو مادة ضارة جدا للصحة، ويمكن أن تسبب الغثيان والقيء وآلام في البطن، وأن الشموع التي تحتوي على المورفين يمكن أن تسبب خللا في وظائف الكبد أو الكلى.