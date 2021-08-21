جزيرة النورس.. وجهة هواة الاستجمام والسياحة على شواطئ ينبع السعودية..صور

تشهد جزيرة النورس،على شواطئ ينبع السعودية هذه الأيام إقبالا كبيرا بالتزامن مع برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في 24 يونيو الماضي تحت عنوان "صيفنا على جوّك"، والذي يستمر في 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة في أنحاء المملكة، حتى نهاية سبتمبر القادم.

ويقدم البرنامج أكثر من 500 تجربة ونشاط سياحي، عبر أكثر من 250 شريكا من القطاع الخاص، وهو ما ساعد في تنشيط الحركة السياحية في العديد من المناطق.

ويعود سبب استقطاب الجزيرة للكثير من السياح لما تحتويه من تجارب سياحية عديدة وفريدة من نوعها ومناسبة لكافة الفئات العمرية.

جزيرة النورس بينبع .. مقصد السياح للاستجمام وصيد الأسماك#صيف_السعودية @VisitSaudiAR pic.twitter.com/BlqJ5mYMRK — قناة 24 السعودية (@Saudi24) August 18, 2021

وتعتبر الجزيرة من الوجهات المحببة لعشاق الاستجمام والاستمتاع بالأجواء البحرية المميزة.

وأسهم الموقع الفريد من نوعه للجزيرة التي أنشأتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بطول 11 كيلومترا، في تشكيل أيقونة رائعة مفعمة بالإبداع، وتضاهي أجمل الوجهات العالمية بجمالها، وروعة تخطيطها، وتنميتها الشاملة.

وتعد تجربة التنزه برفقة العائلة بين المسطحات الخضراء أو حول النوافير إحدى أمتع التجارب السياحية في ينبع، حيث تعد مكانا مناسبا للتنزه وممارسة المشي في المسارات المخصصة، إضافة إلى مساحات للأطفال، وسط أجواء عائلية وبحرية ممتعة، تجعل تجربة السياحة في ينبع تجربة فريدة تتميز بالهدوء والمتعة والتنوع، بحسب ما نقل موقع "عكاظ".