كل ما تريد معرفته عن المبادرة المصرية "دراجتك صحتك" ... الأسعار والشروط وخطوات التقديم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة دراجتك صحتك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة منتصف يوليو/تموز من العام الماضي.

واستهدفت المرحلة الأولى من مبادرة دراجتك صحتك توفير 1000 دراجة هوائية بسعر مدعم للمصريين، بهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة في مصر، حسبما ذكرت مواقع محلية.

أعقب ذلك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في أغسطس/آب الماضى، حيث شملت 1400 دراجة بنظام الحجز والشحن للمحافظات، ومؤخرا أعلنت وزارة الرياضة عن المرحلة الثالثة من المبادرة باجمالي عدد 3200 دراجة، وفيما يلي أبرز المعلومات حول مبارة "دراجتك صحتك".

ما هي أسعار دراجات مبادرة دراجتك صحتك؟

تقدم المرحلة الثالثة، التي انطلقت أمس الجمعة 2000 دراجة جبلية، و600 دراجة هجين، 400 دراجة مخصصة للفتيات، 200 دراجة كهربائية.

وفيما يلي أسعار الدراجات التي تتيحها المبادرة، ومن الملحوظ أن هناك تنوعا كبيرا بين فئات الأسعار يتيح حرية الاختيار بما يناسب كل فرد، مع إضافة مبلغ 89 جنيها لشحن الدراجات الجبلي، الهجين، الفتيات إلى جميع محافظات الجمهورية، ومبلغ 250 جنيها عند شحن الدراجة الكهربائية، وجاءت الأسعار كما يلي:

الدراجة الجبلية: 1909 جنيها

1909 جنيها دراجة الفتيات: 1978 جنيها

1978 جنيها الدراجة الهجينة: 2331 جنيها

2331 جنيها الدراجة الكهربائية: 12000 جنيها

وعمدت الوزارة إلى إضافة الدراجات الخاصة بالفتيات في الدفعة الثالثة من المبادرة نظرا لإقبال الفتيات والسيدات خلال المراحل السابقة، كما شهدت تلك المرحلة أيضا إضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى 50 كم بسرعة تصل إلى 30 كم/ الساعة.

خطوات الحصول على الدراجة ضمن المبادرة

ملء خانات البيانات المطلوبة وهي الاسم والرقم القومي والوظيفة والسن، البريد الإلكتروني.

إدخال محافظة السكن، وتقديم معلومات عن التسليم والشحن.

اختيار طريقة دفع قيمة الدراجة، ويتاح الدفع نقدا أو ببطاقة الائتمان أو عن التقسيط عبر بنك مصر.

في حال اختيار الدفع النقدي، يمكن تنفيذ الدفع عن طريق خدمة "فوري".

عند اختيار الدفع بالبطاقة الائتمانية، يتم إدخال بيانات بطاقتك الائتمانية وأخيرا الضغط على "تأكيد".

سر اختيار ركوب الدراجات

يمكن لجميع المواطنين الحصول على ما يختارونه من الدراجات المتوفرة ضمن المبادرة من خلال "بوابة مصر للشباب والرياضة"، من خلال التسجيل عبر الضغط على موقع المبادرة ، على أن يتم الحصول على الدراجة وفق أسبقية الدفع، وتوفر الوزارة إمكانية شحن الدراجات لجميع محافظات الجمهورية. ويتم اتباع الخطوات التالية لإتمام حجز الدراجة المطلوبة، بعد الدخول على رابط الحجز:

تأتي المبادرة في إطار خطة التنمية الشاملة التي بدأتها الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، حيث يسهم انتشار ثقافة استخدام الدراجات في تعزيز عدة قطاعات تستهدفها خطة التنمية، إذ يؤدي توسيع قاعدة راكبي الدراجات إلى وائد اقتصادية من تقليل استهلاك الوقود الحفوري وما يتبع ذلك من فوائد بيئية بعد تقليل الانبعاثات الناتجة عن هذا النوع من الوقود.

القلب والأوعية الدموية

وتأتي الاستفادة الصحية من تلك المبادرة على رأس أهدافها، وتناولت صحيفة "الشروق" الأثر الإيجابي لركوب الدراجات على الصحة، حيث يربط الباحثون ركوب الدراجات بتحسين اللياقة البدنية وتقليل مخاطر عدد من الأمراض وتعزيز جوانب من الصحة العامة، وهو ما نوضحه فيما يلي:

يساعد ركوب الدراجات في تحسين صحة القلب، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 46٪ ، ومخاطر أقل بنسبة 52٪ للوفاة، كما أن ركوب الدراجات قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ضغط الدم

يقترح الأطباء ممارسة نشاط بدني مثل ركوب الدراجات لتقليل ضغط الدم، وتشير الأبحاث إلى أن بعد 3 أشهر من ركوب الدراجات، قد ينخفض ضغط الدم بنسبة 4.3٪ ، وبعد 6 أشهر قد ينخفض بنسبة 11.8٪، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، وهو ما أكدته دراسة أخرى أجريت عام 2017 نشرت في مجلة البحوث التشخيصية والسريرية.

تعزيز صحة الرئة

يعزز ركوب الدراجات من صحة الجهاز التنفسي، وأفادت دراسة أجريت عام 2011 أن ركوب الدراجات لمدة تتراوح بين 170-250 دقيقة في الأسبوع يحسن صحة الرئة بشكل كبير، كما تشير دراسات أخرى أن النشاط البدني يمكن أن يساعد جهاز المناعة على حماية الشخص من التهابات الجهاز التنفسي مثل SARS-CoV-2.

رفع مستويات اللياقة البدينة

وأثبتت دراسة أجريت عام 2017 أن من يمارسون ركوب الدراجات أو يدمجون هذه الرياضة ضمن أنشطتهم البدنية يكونون عادةً أكثر لياقة من ممارسي أنشطة بدنية أخرى.

وتمتاز رياضة ركوب الدراجات بكونها أحد الخيارات الآمنة لكبار السن ومن يعانون ضعف أو تلف في المفاصل، وقد يوصي جراحو العظام بركوب الدراجات على الأسطح المستوية أو في الداخل بعد العمليات الجراحية مثل تقويم مفصل الركبة.

كما يعمل ركوب الدراجات على تحفيز المناطق الحركية في الجهاز العصبي المركزي وتنشيط القشرة الدماغية، ما يسهم في تعزيز التعلم والتوازن الحركي.