مدرس يبني مجسما لسفينة تيتانيك باستخدام 25 ألف مكعب ليغو... صور

قدم مدرس سويسرى، عملا فنيا مذهلا حيث نجح في بناء نسخة طبق الأصل من سفينة تيتانيك الشهيرة، مكونة من 25 ألف مكعب ليغو.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن المدرس السويسري صاحب هذا العمل يدعى نيكلاوس ماير، ويبلغ من العمر 31 عاما، وقد تفنن في تقديم أدق التفاصيل في السفينة حتى الجبل الجليدي الذى أغرق السفينة بعد أن اصطدمت به.

Swiss teacher, 31, spends eight weeks building Lego replica of the Titanic as well as the iceberg https://t.co/ctudzYeBGJ — Daily Mail Online (@MailOnline) August 20, 2021

ويعيش ماير في مدينة لوسيرن بسويسرا، وتكلف بناء مجسم السفينة 3 ألاف فرنك سويسري أي ما يعادل 2400 جنيه إسترليني لشراء مكعبات الليغو، واستغرق العمل ثمانية أسابيع لبناء صورة طبق الأصل من السفينة.

وكشف نيكلاوس ماير، إنه لم يطلع على أي إرشادات لطرق بناء الليغو، كما أنه حاول البحث على أي تفاصيل فلم يجد منها على الإنترنت، فاعتمد على حدسه في تقدير القياسات في مكعبات الليغو.

ويبلغ طول نسخة السفينة تيتانيك المصنوعة من الليغو أكثر من 6 أقدام وتزن حوالي 45 رطلاً، فيما كلن الوزن الحقيقي كان طول سفينة تيتانيك الحقيقي 883 قدمًا ووزنها حوالي 52 ألف طن.

يذكر أن سفينة تيتانيك كانت قد غرقت بعد اصطدامها بجبل جليدي أثناء سفرها في رحلتها الأولى من مدينة ساوثهامبتون إلى نيويورك في أبريل/نيسان 1912.

وكانت تيتانيك تعتبر عند إطلاقها أكبر سفينة في العال، وحملت على متنها أغنياء العالم، ومئات الأشخاص من بريطانيا وأيرلندا وأماكن أخرى ممن كانوا يبحثون عن حياة جديدة في الولايات المتحدة، وأسفر غرقها عن مقتل أكثر من 1500 شخص.