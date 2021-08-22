والد جمال بن إسماعيل يجهش بالبكاء بعد رؤية جدارية لنجله.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، اليوم الأحد، مقطع فيديو لوالد الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل، والذي قتل وأحرقت جثته لمزاعم أنه اشترك في إشعال حرائق الغابات بالبلاد.

وبدا على والد جمال بن إسماعيل التأثر الشديد خلال مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة الكشف عن جدارية للقتيل، حيث أجهش بالبكاء وسط الجماهير الغفيرة التي حضرت الحدث.

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هذا وفتحت النيابة الجزائرية تحقيقا في قضية جمال بن إسماعيل الذي تم اتهامه بإشعال الحرائق في البلاد وأحرق حتى الموت وأوقفت ما يزيد عن 60 شخصا، وهي واقعة أثارت غضبا واسعا في البلاد، خاصة وأن الشاب قدم من ولاية ثانية لتقديم يد العون لأهالي المنطقة بعد اندلاع الحرائق، وحسب شهادات حية بأن لا علاقة له بهذه الحرائق وأن الجريمة "مفتعلة" لإثارة الفتنة في البلاد.