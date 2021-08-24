طبيبة تسمي غذاء يورد القلب والبشرة بأهم معادنهما

أفادت خبيرة تغذية روسية بوجود منتج يحتوي على أهم معدن مفيد للقلب، ونحتاجه في حياتنا اليومية، ويعتبر عنصرًا أساسيًا لجمال البشرة ونقائها.

وقالت الطبيبة أولغا كورابليفا لوكالة "سبوتنيك": "إن الشعير يجب أن يكون مادة أساسية للغذاء اليومي لاحتوائه على الكثير من الفوسفور، وهو أمر لا غنى عنه لنظام القلب والأوعية الدموية ومينا الأسنان والأنسجة الهيكلية.

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشعير على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، وهو حمض أميني قيم ليسين، يحفز إنتاج الكولاجين. هذا هو البروتين الذي يؤثر بشكل مباشر على مظهر وصحة بشرتنا، لذلك يسمى الشعير (عصيدة الجمال)".

كما أشارت إلى أن الشعير منتج غذائي منخفض الدهون - 1.1 غراك لكل 100 غرام. لا توجد موانع عمليا للحبوب. الاستثناء الوحيد هو عدم تحمل الغلوتين، والذي يوجد في الشعير.

لذلك نصح خبير التغذية بما يلي: "أهم شيء هو عدم الإفراط في تناول الشعير يسبب تكون الغازات. لنفس السبب، لا ينبغي إطعام الحبوب للأطفال دون سن الثالثة، حتى لو تم غليها جيدًا. بشكل عام، من أجل الاستيعاب المريح، يجب أن يكون الشعير مطبوخا لفترة طويلة: 50 دقيقة على الأقل، ومن الأفضل أن تنقع الحبوب أولاً بين عشية وضحاها".